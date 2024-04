¿Daniel Bisogno quedó fuera de Ventaneando? Pati Chapoy lo aclara

Luego de la crisis de salud enfrentó hace unos meses, Daniel Bisogno ha permanecido alejado de los reflectores y de la vida pública en general, todo esto mientras se recupera. Y aunque ha tenido apariciones esporádicas a través del programa Ventaneando, del que es uno de los presentadores, no ha logrado librarse de los rumores y especulaciones en torno a su futuro profesional, pues llegó a trascender la información de que el también actor habría quedado fuera del programa que comanda Pati Chapoy. Es por eso que de forma muy puntual, la periodista ha querido aclarar cada uno de los rumores en torno a su colaborador, algo que hizo desde redes sociales, donde finalmente reveló si es verdad o no que Daniel ya no forma parte del equipo.

©@bisognodaniel



Daniel Bisogno lleva varios meses fuera de ‘Ventaneando’ por problemas de salud

Luego de que una seguidora del programa la cuestionara directamente en X (antes Twitter) respecto a los rumores sobre la supuesta salida de Daniel Bisogno de Ventaneando, Pati no dudó en retomar la pregunta y responderla de forma clara y puntual, terminando así con la incertidumbre. “De ninguna forma, miente quien lo diga”, escribió Chapoy con total claridad, dejando en claro que Daniel sigue siendo parte de su equipo.

Cabe destacar, que desde que Daniel Bisogno tuvo que ser hospitalizado por la crisis de salud que sufrió, Pati Chapoy se ha mantenido muy firme en su decisión de esperar el regreso de su colaborador, una vez que él se recupere. “Deseamos de todo corazón que la estadía en su casa dé el resultado que esperamos de que se encuentre reestablecido muy rápidamente…”, comentó Pati en marzo pasado, durante una emisión de Ventaneando. “Obviamente estaremos esperando el regreso de Daniel Bisogno”, resaltó Pati, quien ha sido muy puntual a la hora de compartir detalles de la salud de su colega.

©@bisognodaniel



La periodista aclaró cuál es el estatus laboral de su colaborador

¿Qué le ocurrió a Daniel Bisogno?

La hospitalización de Daniel encendió las alertas entre la prensa mexicana, pues meses atrás el comunicador había atravesado por una crisis de salud por la que también tuvo que permanecer internado. En esta ocasión, el diagnóstico fue una infección pulmonar, por la cual fue sometido a una delicada cirugía de la que salió adelante. Debido a ello, fue intubado e ingresó a terapia intensiva. “La parte médica que me dieron es que, efectivamente, tiene cinco días en terapia intensiva está intubado…”, dijo Chapoy el pasado 20 de febrero durante la transmisión de Ventaneando.

Días después, se dio a conocer que Bisogno había sido intervenido de un pulmón, situación por la que se prolongó aún más su estadía en el hospital. En medio de esta situación, el presentador ha contado con el apoyo incondicional de su familia, en especial de su hermano Alex, quien lo visitó constantemente durante el tiempo en que permaneció internado. Mientras Bisogno hace frente a este episodio de salud, también asume el reciente fallecimiento de su mamá, una noticia que cimbró a la familia y a sus más cercanos, pues el apego entre ambos era muy conocido entre los integrantes de su círculo.