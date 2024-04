Daniel Bisogno revela que necesita un trasplante de hígado tras sus problemas de salud

Con una actitu renovada y agradecido por todo lo bueno que tiene a su alrededor, Daniel Bisogno ha comenzado a retomar su vida y su carrera, luego de la delicada crisis de salud que enfrentó hace unos meses y de la que aún se recupera. Algo de lo que habló en su regreso al programa Ventaneando, en el que con la sinceridad que lo caracteriza y sin perder el buen humor, habló de cómo es que ha vivido todo este proceso y de los siguientes pasos a seguir para completar su tratamiento, pues incluso ha revelado que debido a la gravedad en la que se vio sumergido, necesitará someterse a un trasplante de hígado.

©@bisognodaniel



Daniel Bisogno regresó a Ventaneando tras meses fuera del show

Con total apertura, Daniel contó a la audiencia de Ventaneando y a sus compañeros conductores, cómo fue que se dio su ingreso al hospital y las razones que lo llevaron a estar en terapia intensiva. “Recordemos que mi último ingreso al hospital fue cuando lo de la vesícula. De la vesícula yo empecé a sentir dolor, pero me decían que era la raíz nerviosa de eso que me habían quitado, que era la vesícula, y me dieron medicamento para eso. Pues resulta que lo que tenía era una infección que comenzaba en el estómago y que se extendió hasta los pulmones y todo el cuerpo”, compartió el presentador.

Debido a la gravedad de su estado, los doctores tuvieron que actuar de inmediato, sometiéndolo a varios procesos bastante complicados. “Cuando yo llego al hospital, me empiezan a estudiar y ven cómo está la cosa, estaba completamente invadido de esta infección tremenda: tres litros de pus me sacaron del cuerpo. Resulta que en uno de los pulmones estaba muy aderida la parte de la infección, no sé cómo explicarlo médicamente. Tuvieron que entrar y lavar el pulmón, me abrieron, con la parascopía, enjuagaron el pulmón”, reveló.

©GettyImages



El presentador reveló que será sometido a un trasplante de hígado

El también actor señaló que tras varios estudios, sus médicos detectaron que su hígado estaba dañado. “Cuando (los médicos) se percatan que el hígado estaba peor es cuando entran con la vesícula, sacan una biopsia del hígado y se dan cuenta. Siempre dicen que el hígado se regenera, llega un momento en el que ya no, se hace chiquito y empieza a no funcionar. Eso fue lo que me pasó a mí, público querido”, contó. “Estuve en terapia intensiva 25 días. Me salieron llagas en la cabeza, porque de esos 25 días, 20 fueron intubado, pero no me podían desintubar, porque no tenía la fuerza para respirar bien por mí mismo” agregó.

Daniel habla del trasplante que necesita

Bisogno reveló que aunque sus médicos han barajeado varias opciones para ayudarlo a recuperarse, han tomado la decisión de someterlo a un trasplante de hígado. “Lo que necesitan hacer los doctores, habían muchas opciones, pero la única que es verdaderamente paleativa y curativa es trasplantar. Ya entré a un comité, donde deciden quién y todo, no se imaginan la cantidad de pruebas que me hicieron para ser candidato a un trasplante de hígado”, compartió. “Estoy en la lista (de espera) y solamente hay una niña delante de mí en esa lista. Estoy en el segundo lugar de la lista del hospital”, compartió el intérprete.