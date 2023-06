Revelan la conmovedora última carta que Edith González escribió a su hija, Constanza

El martes pasado se cumplieron cuatro años del lamentable fallecimiento de Edith González y, en medio de los recuerdos de su familia, se ha revelado la última carta que la actriz le habría escrito a su única hija, Constanza. En agosto de 2018, Edith le habría escrito a la joven en su cumpleaños 14, una carta de madre a hija en la que no sólo le expresó lo orgullosa que está de ella, sino que también le daba a entender lo complicada que es la vida.

“Un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falsos sentimentalismos sentí tu crecimiento. Tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa. Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre”, empezó Edith la carta que se ha hecho viral en las redes sociales.

La feliz mamá continuó: “Y yo pude sostener en mis brazos a un ser que sin sospechar las profundidades de la maternidad, ingenuamente pensé podría moldear. Poco a poco me has enseñado que los padres no podemos más que aspirar a ser guía, en el mar inmenso que es la vida”.

Edith continuó: “Este mar que amas y del cual te ha tocado surfear grandes olas y de cada reto sales con gracia e inteligencia. No amor, la vida no es fácil, más es cabronamente hermosa. Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso”.

Por último, Edith resaltó las cualidades de su hija: “Eres una niña hermosa, sólo puede decir gracias por permitirme se tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. Cons, tomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas. Feliz, feliz cumpleaños. Te amo pequeñita”, concluyó el mensaje de la artista”.

La vida actual de Constanza

Edith González falleció el 13 de junio de 2019, dos meses antes de que Constanza celebrara su cumpleaños 15. Para la joven fue un golpe muy fuerte que cambió su vida por completo. Constanza se mudó con su papa, el político mexicano Santiago Creel, quien junto a su esposa e hijas le brindó un nuevo hogar.

Constanza vive con su padre y, desde hace un tiempo, ha estado alejada de la familia de su madre, tal como lo confirmó hace unos días Víctor González, hermano de Edith. “Nos hemos separado. Sí hay un distanciamiento, pero nada de cocolazos. Solo hay un distanciamiento”, aseguró el tío de Constanza a las afueras de la iglesia en la Ciudad de México en donde celebraron una misa en memoria de la actriz, a la que faltó la joven.

“Hay que tomar en cuenta que ella es joven. Está tomando su vida, tomando su rumbo, y es lógico que el tío ya está ruco. Al contrario, todo es positivo. Ya tiene 18 años. Para ella fue un golpazo lo de su mamá y para todos nosotros”, dijo.

Y dejando claro que no hay ninguna rivalidad entre ellos y mucho menos con el padre de Constanza, concluyó: “No hay ningún problema, aunque no he tenido comunicación con ella. Pero cuando ella o él lo necesite, se hablará”.

