Hija de Edith González está distanciada de su familia materna

Aunque parezca menos tiempo, este 13 e junio se cumplieron cuatro años del fallecimiento de Edith González luego de una lucha contra el cáncer de la que siempre se mostró con una sonrisa. Como cada año, su familia organizó una misa en su nombre no sólo para recordarla con cariño, sino para orar por su descanso eterno. Sin embargo, la gran ausente a este encuentro fue Constanza, su única hija, quien según revela el hermano de la fallecida actriz, se ha distanciado de ellos.

“Nos hemos separado. Sí hay un distanciamiento, pero nada de cocolazos. Solo hay un distanciamiento”, aseguró Víctor González a las afuera de la iglesia en la Ciudad de México. “Hay que tomar en cuenta que ella es joven. Está tomando su vida, tomando su rumbo, y es lógico que el tío ya está ruco”, agregó en tono bromista en su encuentro con las cámaras del matutino mexicano, Hoy.

Víctor aclaró que la distancia con Constanza no responde a problemas entre ellos, sino a la naturaleza de la joven, quien estaba por cumplir 15 años el día del fallecimiento de su mamá, y que después de aquel golpe se fue a vivir con su padre, el político Santiago Creel.

“Al contrario, todo es positivo. Ya tiene 18 años. Para ella fue un golpazo lo de su mamá y para todos nosotros. Al hablar de ella hasta se me secan los labios”, expresó el hermano de Edith. Víctor quiso dejar claro que la relación con Creel también es cordial: “No hay ningún problema, aunque no he tenido comunicación con ella. Pero cuando ella o él lo necesite, se hablará”, expresó.

La ausencia de Constanza y el cariño de su viudo, Lorenzo Lazo

Aunque ha seguido adelante con su vida y mantiene una relación con Lourdes Peláez, en su corazón guarda todo el cariño por quien fuera su segunda esposa, Edith González, a quien aún recuerda con mucho amor en fechas importantes como cumpleaños o el aniversario luctuoso. Lorenzo estuvo presente en la misa pero se mantuvo al margen de las razones de la ausencia de Constanza, quien vivió con él durante el matrimonio con González.

©@santiagocreelm



Constanza, hija de Edith González, con su padre Santiago Creel

“Hay compromisos de carácter profesional y académicos por los que no pudo estar”, expresó. Sobre la distancia de quien fuera su hijastra, agregó: “Tenemos la conciencia en paz porque la relación fue positiva. Entregamos buenas cuentas”.

Y al hablar sobre Edith, comentó que descansa en paz junto a los restos de su padre y de la hija que perdieron en 2010, durante el quinto mes de embarazo.

