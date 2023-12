Ximena Duque recuerda lo duro que fue ser mamá joven sin un hogar: ‘Nos quedamos en la calle’

Ximena Duque siempre ha hablado con orgullo de sus humildes orígenes y de cómo logró salir adelante a pesar de los obstáculos. En esta ocasión, en el podcast de Alejandro Chabán, la actriz compartió la dura experiencia que vivió cuando ella y su expareja Christian Carabias fueron víctimas de un engaño y se quedaron sin hogar de un día para otro, justo cuando su hijo Cristán, ahora de 19 años, estaba recién nacido. Duque y Christian Carabias se conocieron en el reality show Protagonistas de novela, y al salir de este, se hicieron pareja y al poco tiempo descubrieron que estaban esperando un bebé.

Ximena Duque habló de las dificultades que enfrentó con su hijo mayor

La actriz de origen colombiano contó que, estando embarazada de su hijo mayor, una persona se les acercó para venderles la idea de hacer un reality show de su familia, del embarazo de Ximena y de su vida en pareja. Para esto, el personaje —del cual no quiso ni repetir su nombre—los llevó a vivir a un departamento en un complejo de lujo. Él pagaba la renta y se hacía responsable de los gastos mientras se filmaba el material para el reality. “Cuando yo estoy embarazada, llega un ser humano que no quiero ni recordar su nombre porque lo que nos hizo fue terrible... pero este ser humano llega a decirnos, ‘miren vamos a hacer un reality show’. Nosotros acababámos de salir de Protagonistas de novela, según el hombre íbamos a hacer un reality de nuestra vida teniendo al niño y de cómo íbamos a salir adelante, tipo un reality show de nuestras vidas”, contó Ximena.

“Nos ponen un apartamento, nos mudan a un departamento en la playa en South Beach, en el Flamingo. Ellos nos pagan la renta, nos pagan todo, porque supuestamente estamos grabando cosas para el reality. De hecho mi parto, la grabación de ese parto fue con cámara profesional y todo porque son imágenes que supuestamente se iban a utilizar”, agregó la también empresaria.

Ximena Duque con su hijo Cristán cuando este era un bebé

Sin imaginarlo, el supuesto productor que los estaba apoyando, los abandonó a ella y a Christian Carabias dejándolos a su suerte con su recién nacido y sin un techo donde vivir. “El señor del plan macabro resultó con un ‘chorro de babas’ como decían en mi país y resulta que, de un día para otro, se perdió. Hijo recién nacido, ya no hay plata para pagar el departamento... nos dejó con el lío del Flamingo, nos toca irnos de ahí”.

Su pareja en ese entonces tuvo que viajar a México

Además de esto, Christian no tenía su situación migratoria al corriente, por lo que tenía que ir y venir entre México y Estados Unidos cada determinado tiempo. “Chris se va a sellar su visa y prácticamente nosotros nos quedamos en la calle. Un conocido de un conocido tenía una casa en Hollywood Beach, aquí en Florida, es una casa en un vecindario no muy bonito, una casa que literal se estaba cayendo, allá me metí yo sola con el niño, mientras Cris se fue a México a sellar su visa. El niño tenía tres meses”, recordó Ximena.

El padre de su hijo viajó a México para resolver el tema de su visa, mientras que Ximena Duque se puso a trabajar. “Empecé a hacer shows de modelaje, mi mamá se quedaba con el niño. Reuní el dinero y cuando Chris llega de México yo había sacado un departamento chiquitito en South Beach, de un cuarto. Pagué el primer mes y todo lo que pedían. Así fue como yo salí de esa casa un día llorando mientras bañaba al niño, la casa llena de cucarachas, un barrio no muy bonito, muy asustada, y ahí fue cuando algo en mí dijo ‘tienes que salir de esta’ y nada, así fue, salí y me puse a hacer lo que tenía qué hacer”.

Ximena Duque y su hijo Cristán se enfrentaron a todo tipo de desafíos

Pero siempre sale el sol

Ya instalada en su nuevo departamento, Ximena empezó a participar en algunos capítulos del programa Decisiones. Estas colaboraciones le ayudaban a pagar sus gastos mes con mes y hacerse cargo de su bebé. Para esto, ella y Carabias ya se habían separado, y a pesar de todo lo que sucedió, quedaron en los mejores términos, por el bien el niño.

“Yo siempre digo y lo repito porque Miguel Varoni, el primer Decisiones que hice con él, él era el director y me acuerdo que él me apoyó muchísimo. En todas las decisiones que él dirigía, prácticamente él me pedía. Me apoyó muchísimo y fue algo muy lindo porque ni él sabe cuánto yo lo necesitaba”, reveló Ximena sobre sus primeras oportunidades de trabajo en televisión.

