La tierna felicitación de Ximena Duque a su hijo Cristan: ‘Eres y serás siempre el amor de mi vida’

Para Ximena Duque no hay fechas más especiales y significativas, que los cumpleaños de sus tres hijos. El pasado 16 de mayo, su hijo mayor, Cristan Carabias, cumplió 19 años, por lo que la empresaria le dedicó un emotivo post en el que compartió su emoción al verlo como un hombre de bien, además de resaltar el hecho de que se convirtió en madre siendo muy joven y que a lo largo de los años, ha dado lo mejor de sí para ser una gran madre para él, así como para las pequeñas Luna y Skye.

Ximena Duque y su hijo Cristan Carabias

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz compartió una serie de fotografías en las que se deja ver con su hijo y le dedicó las siguientes palabras. “Cuando el amor de tu vida cumple 19 años... Te das cuenta que el tiempo definitivamente vuela. Lo importante es mirar hacia atrás y nunca arrepentirte de lo que has hecho”.

Ximena Duque se convirtió en madre a los 19 años

“Como madre que fui a los 19 años seguramente fui perfectamente imperfecta para ti @carabiascristan pero te aseguro que di todo lo mejor de mí y lo seguiré haciendo porque eres y serás siempre el amor de mi vida. La luz de mis ojos, mi todo… Te amo con todo mi corazón hijo”, escribió Ximena. “Gracias por existir y gracias porque un día como hoy hace 19 años me hiciste la mujer mas feliz de este planeta”, agregó. Cristan respondió al emotivo post de su mamá con un bello mensaje: “Te amo eres la mejor mamá del mundo”.

El chico, quien se desempeña como entrenador personal, es fruto de una relación que Ximena Duque tuvo hace más de 20 años con el actor y conductor Christian Carabias. Aunque la relación entre ambos no prosperó, tienen un trato cordial por el bien de su hijo, quien es ya todo un joven adulto.

En la cuenta de Instagram de Christian, este también dedicó una emotiva felicitación para su hijo, además de replicar los buenos deseos de sus seguidores hacia el muchacho.

Cristan Carabias y su papá

Actualmente, Cristan está enfocado en sus metas como entrenador personal y vive de forma independiente en una casa en Miami. A principios de este año, el joven mostró orgulloso su nuevo hogar, el cual comparte con sus mascotas, además de revelar las razones por las que dejó de vivir con sus padres en sus respectivos hogares.

“Me quería independizar, quería tener la responsabilidad de pagar lo mío, saber que si pago lo mío puedo hacer lo que sea, cuando quiero, no tengo que estar preguntándole a alguien o diciendo a alguien a donde voy, me gusta esa libertad y también me gusta tener responsabilidades, así que esa fue la razón de por qué me mudé”, explicó.

