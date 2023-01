Cristan, el primogénito de Ximena Duque, comparte un vistazo de su nueva casa

No hay nada que haga más feliz a una madre que ver a sus hijos materializar sueños y cumplir metas. Es el caso de Ximena Duque, pues su hijo Cristan Carabias se está convirtiendo en todo un hombre. El joven de 18 años, quien en 2021 se fue a vivir con su padre, cerró el año pasado con un importante paso en su vida con miras a su etapa de adulto: irse a vivir solo. Ahora, este apasionado de la vida fitness ha compartido, a petición de sus seguidores en redes sociales, un vistazo de su nueva casa.

Ximena ha apoyaso a su hijo en sus decisones

Cristan compartió en su cuenta de Facebook un video con el tour por su hogar, y detalló que se trata de una casa de un solo nivel ubicada en Miami. Al mostrar el área de la cocina, este simpático joven se disculpó por el desorden, ya que había unos cuantos recipientes sucios en el fregadero.

El hijo de Ximena Duque mostró los distintos espacios que integran el inmueble: un dormitorio, oficina, sala-comedor, baño, cuarto de lavado, así como dos pequeños patios. Buena parte del espacio interior está destinada a las mascotas de Cristan, pues su tour dejó ver sus camas, comederos y otros de sus accesorios.

“¿Por qué me mudé? Realmente yo siempre he sido una persona muy independiente, hasta desde que tenía 12, 13, 14 años siempre he sido una persona muy independiente”, expresó en su video luego de hacer el breve recorrido por su hogar.

“Me quería independizar, quería tener la responsabilidad de pagar lo mío, saber que si pago lo mío puedo hacer lo que sea, cuando quiero, no tengo que estar preguntándole a alguien o diciendo a alguien a donde voy, me gusta esa libertad y también me gusta tener responsabilidades, así que esa fue la razón de por qué me mudé”, explicó.

Cristan vivió casi toda su vida con su mamá, sin embargo a inicios de 2021, en plena pandemia, él y Ximena acordaron que viviría con su padre, el actor y cantante, Christian Carabias, hasta terminar la preparatoria. Y es que la actriz acababa de dar a luz a Skye, su segunda hija con su esposo Jay Adkins, y el joven no quería exponer a la bebé a algún riesgo al regresar a clases presenciales. Sin embargo, Cristan no regresó a casa de su madre una vez se graduó, pues tenía entre planes independizarse.