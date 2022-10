Hijo de Ximena Duque responde a los que critican su decisión de vida: ‘Me lo han dicho todo, pero no me importa’

A cuatro meses de su graduación de preparatoria, Cristan Carabias, el hijo mayor de Ximena Duque, tiene muy claras sus metas, a pesar de los señalamientos de los demás. En junio pasado, el joven de 18 años dio a conocer a través de su madre que había decidido no ir a la universidad. Esta decisión dividió opiniones entre sus seguidores, pues unos comentaban que los estudios superiores eran necesarios para construir una vida sólida, mientras que otros consideraban que a veces, no eran del todo forzosos. Ante los señalamientos que dice recibir constantemente, Cristan dio una respuesta contundente a través de sus redes sociales.

©@carabiascristan



Ximena Duque con su hijo mayor, Cristan

En su perfil de Facebook, el hijo mayor de la actriz publicó un video, respondiendo a aquellos que lo critican por su decsisión de no estudiar una carrera profesional. “’¿Qué estudias?, ¿dónde trabajas? Siempre esas son las dos cosas que me pregutnan en persona o por las redes”, empezó a explicar el chico. “Les quiero responder. Yo me gradué de high school en junio, hace cuatro meses. No fui a la universidad, no tengo planeado ir a la universidad”.

“Muchos de ustedes van a decir ‘debes estudiar, eres un vago, esto y lo otro, muy mal que no vas a estudiar’. Ya lo he leído todo, me lo han dicho todo, pero no me importa”, agregó el joven, quien es fruto de la relación que Ximena Duque tuvo con el también actor Christian Carabias.

©@carabiascristan



Cristan Carabias es entrenador físico

El hermano mayor de Luna y Skye agregó que, si en determinado momento quiere estudiar una carrera profesional, lo hará, pero que en este momento no está en sus planes. “La universidad no se va a ninguna parte. Si en tres años decido ir, voy a la universidad, la universidad no se va a ninguna parte siempre va a estar ahí. No tengo planeado ir, pero siempre está ahí por si acaso, por si quiero ir”, añadió.

Desde su perspectiva, Cristan dijo que, para él no era necesario tener estudios profesionales. “Hoy en día, yo no creo que se necesite ir a estudiar para tener éxito en la vida, esa es mi opinión. Sé que algunos piensan como yo y que la mayoría no, pero esa es mi opinión”.

Luego de dar a conocer su postura, el hijo de la actriz respondió a la interrogante de a qué se dedica. “Si uno no va a estudiar, tiene que trabajar. Sí trabajo, entonces ¿qué es lo qué hago? Soy entrenador personal, también tengo mis redes sociales, que de ahí genero ingresos. Tengo entrenamientos personales. Así que eso es lo que hago, soy entrenador y me gano plata con las redes. También tengo algunos patrocinios y de vez en cuando me salen eventos; las compañías me llevan y me pagan”.