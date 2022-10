Johnny Depp reaparece con nuevo look: sin barba ni bigote

Johnny Depp disfruta de la vida después de protagonizar el ya muy conocido juicio del siglo contra su ex, Amber Heard. Con nuevos proyectos en manos y enfocado a su lado musical, el actor de Pirates of the Caribbean sorprendió a sus fans en Nueva York con un nuevo look que dejó a más de uno confundido. Y es que el también guitarrista de 59 años ya no porta aquel look de barba y bigote con el que la mayoría lo reconoce a primera vista.

Nuevas fotos de Johnny Depp en Nueva York 🥰❤️ pic.twitter.com/CrhEJFp2vH — Johnny Depp Uruguay 🇺🇾 (@DeppUruguay) October 10, 2022

Los fans de Depp se llevaron una sorpresa al verlo por la calla, pues al principio podría haber pasado desapercibido por lo diferente que luce. En una de las fotos que ronda por Internet, el actor lleva el pelo largo hasta el cuello, con una boina azul y lentes de aviador con micas reflejantes también azules.

Con la sonrisa completamente descubierta, Johnny parece haberse quitado algunos años de encima al no llevar su muy conocido bigote delgado. Su boca tampoco está enmarcada por la ligera barba que portó durante mucho tiempo, dando un look característico a su imagen fuera de la pantalla grande.

En otras instantáneas en las que posa junto a una fan, se aprecia más su cara, con una incontenible sonrisa que deja ver que está pasando por muy buenos momentos en su vida personal y laboral.

Nuevas fotos de Johnny Depp 😍❤️ pic.twitter.com/b7jgUNrWFI — Johnny Depp Uruguay 🇺🇾 (@DeppUruguay) September 14, 2022

La tranquilidad de Johnny Depp

Aunque casi nadie esperaba verlo sin barba ni bigote, el actor ya había portado este look en su gira por Europa junto a su gran amigo, Jeff Beck. Incluso parecía que se había teñido el cabello con un tono castaño claro, pues las luces del escenario se reflejaban de manera diferente en él.