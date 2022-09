Johnny Depp vs Amber Heard: lanzan primer adelanto del documental sobre el juicio

En junio pasado,el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard llegó finalmente a su fin tras una intensa batalla en los tribunales por un tema de difamación. El proceso fue transmitido en todo el mundo y el actor salió victorioso al ser declarado inocente de las acusaciones impuestas por su exesposa. Ahora, Discovery+ estrenará un documental a manera de recapitulación de todo lo acontecido el cual verá su estreno el próximo 20 de septiembre y ya se ha lanzado el primer adelanto del uno de los eventos recientes más mediáticos en el mundo del entretenimiento.

La producción titulada Johnny vs Amber: The US Trial muestra impactantes detalles del juicio iniciado por un artículo de opinión que Amber escribió en el que hablaba de su experiencia como supuesta víctima de abuso doméstico, así como también algunos detalles acerca de la vida del histrión y varias escenas del caso.

El documental consta de dos partes. La primera mostrará la infancia y los problemas con las drogas y el alcohol a los que se ha enfrentado Depp.

La segunda parte estará basada en el relato de Heard, incluyendo sus acusaciones de agresión sexual a lo largo de su romance y el impacto negativo que tuvo su imagen en las redes sociales mientras el proceso estaba en curso.

En el primer adelanto, que fue estrenado esta semana, se muestra imágenes de la corte donde se reunió la expareja para hablar de sus problemas matrimoniales junto a los abogados de Depp; entre ellos Camille Vasquez y Ben Chew.

“Es fácil mirar este caso y pensar que se trata de dos celebridades, con mucho dinero, que tuvieron una relación realmente horrible, pero esta es la vida de un hombre”, señala Vasquez a la cámara.

