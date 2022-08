Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp, sale a cenar con Mario Lopez

En una entrevista exclusiva para HOLA! USA, la abogada de 38 años compartió algunos detalles poco conocidos del caso, además de hablar de su relación de amistad con el actor.

“El tribunal fue muy amable al proporcionarnos una sala de descanso que usamos para el almuerzo y las reuniones. Le hicimos FaceTime; estaba tan aliviado, tan feliz y agradecido”, dijo, refiriéndose a cómo Depp agradeció a su equipo legal.

“Fue agradable verlo sonreír. Un amigo nuestro y yo estábamos hablando, y dijo: ‘No he visto a Johnny sonreír así en seis años’. Y es verdad. Hay una parte de él ahora que simplemente no tenía antes”, dijo. “Pudo contar su historia y quedó infinitamente agradecido; estaba conmovido. todos lo estábamos. Todavía me emociono un poco al respecto: devolverle la vida”.