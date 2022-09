La nueva celebridad que defiende Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp

Camille Vasquez está de regreso en la Corte con otra celebridad de Hollywood. La abogada de que se hizo famosa en el muy comentado juicio de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard, vuelve ante los jueces para defender a la actriz Q’orianka Kilcher, conocida por su papel en la serie de 2018, Yellowstone.

Camille, con un nuevo cargo como socia en el bufete de abogados Brown Rudnick, vuelve a hacer equipo con Steve Cook en el caso contra Kilcher, quien fue acusada por fraude de compensación laboral por parte del Estado de California, según informes de TMZ. La cita ante el juez será este miércoles en los juzgados de Los Ángeles.

El sitio reporta que la actriz habría cobrado de forma indebida más de 90 mil dólares en beneficio por discapacidad. Una cifra que habría ganado a lo largo de dos años luego de sufrir una lesión en el cuello en 2018, al tiempo que rodaba la cinta Dora and the Lost City of Gold; sin embargo, pudo haber estado recibiendo el dinero por discapacidad aún laborando en las grabaciones de la serie Yellowstone, que continúa al aire, y en la que su papel fue elegido personaje recurrente en agosto de ese mismo año.

Un allegado a la actriz de 32 años asegura que no ha hecho nada malo, ya que la lesión que sufrió no ha sanado del todo e, incluso, la dejó discapacitada en un 10% físicamente por el resto de su vida.

El trabajo de Camille Vasquez

Con su experiencia como abogada litigante en disputas de alto riesgo, incluidos casos de difamación, disputas contractuales, agravios relacionados con negocios y reclamos relacionados con el empleo; Camille podría estar segura de ganar el caso de Q’orianka, de quien asegura es inocente de los cargos que se le imputan.

Y aseguró a TMZ: “Estamos decididos a defender a la Sra. Kilcher en este importante caso que examina las fallas inherentes en el sistema de compensación por discapacidad. La Sra. Kilcher es una actriz pionera y muy respetada en Hollywood y tenemos la intención de limpiar su nombre”.