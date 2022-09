Melissa Marty nos cuenta todo sobre su experiencia al personificar a Camille Vasquez

De todo lo que viste y aprendiste sobre Camille Vasquez, ¿qué fue lo que más te gustó?

“A mí lo que más me gustó de ella y con lo que más me pude identificar como mujer, es que en muchas ocasiones a las mujeres nos dicen que tenemos que ser calladas, suaves o que no podemos entrar con esa fuerza. Yo soy una persona que tiene un carácter muy fuerte, y que en ocasiones me ha traído problemas (risas). Entonces me pude identificar con ella por eso, porque vi que era hermoso que, obviamente dentro de su profesión requiere ese tipo de fuerza, pero me llamó la atención la certeza con la que hablaba, con la que expresaba tan seguramente cada cosa que decía y cómo no le intimidaba que la vieran como una mujer fuerte, todo lo contrario.

Cuando expuse la noticia en mis redes sociales, dije que me parecía una latina inspiradora, y varias personas me dijeron que no lo consideraban así, pero creo que todo es cuestión de perspectiva, para mí es inspiración por ver a una mujer segura de sí misma, bien plantada en su fuerza. Me parece que es inspiración para jóvenes que quieran ser abogadas, para quienes de pronto piensan que no pueden ser fuertes, hablar o decir lo que piensan; pero sí se puede ser así y lograr grandes cosas en la vida”.