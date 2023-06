Ximena Duque y Jay Adkins celebran su aniversario de bodas: ‘Me has dado los mejores seis años de mi vida’

Ximena Duque y Jay Adkins forman una de las parejas más estables y sólidas dentro de la industria del entretenimiento. El pasado fin de semana celebraron su sexto aniversario de bodas y a través de sus redes sociales, ambos se dedicaron los mensajes más tiernos, en los que dejaron ver que su amor se ha fortalecido con el paso del tiempo. Además de ser pareja y compartir dos niñas, también soy socios en sus empresas y múltiples emprendimientos, como Empower Fashion.

©GettyImages



Jay Adkins y Ximena Duque se casaron en junio de 2017

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video en el que se deja ver muy enamorada, además de dedicarle unas palabras, en las que aseguró que su matrimonio es como “un cuento de hadas”.

“Happy anniversary my love @jayadkins3 los cuentos de hadas sí existen y los príncipes también. Me has dado los mejores 6 años de mi vida, me has dado todo lo que siempre quise... amor, paz, seguridad, protección y mi propia historia de cuentos de hadas... Ustedes me han dado mis sueños pequeñas, la familia que siempre quise, el mejor ejemplo para mi hijo y soy muy bendecida de poder llamarte mi esposo. Dios definitivamente cuidó de nosotros, y cruzar caminos fue la bendición más grande para nosotros. TE AMO siempre y para siempre y estoy tan feliz de poder pasar el resto de mi vida contigo”.

Celebridades como la periodista María Celeste Arrarás se sumó a los buenos deseos de la pareja con el siguiente mensaje: “Que bellos…no puedo creer que ya son 6 años de la boda. Que sigan felices por siempre”. También Karla Monroig les deseó lo mejor: “Bendiciones y salud para ambos que sean muchos más”. Los fans de la pareja también los felicitaron por su sexto aniversario de casados.

En tanto, Jay Adkins también hizo lo propio y felicitó a su esposa por un año más juntos, asegurando que ella le había dado lo mejor de su vida. “Te conocí en el verano, el 3 de junio de 2016. La vida nunca ha sido la misma. Cuando te conocí nunca pensé que estaría casado y que tendría más hijos. Siempre he querido darte el mundo. Lo que pasó fue que me diste el mundo. Tu mundo, que incluía a tu magnífico hijo @carabiascristan, y @claraigiraldo a tu increíble madre. Te tengo a ti, que es lo mejor del mundo”.

“Por último, pero no menos importante me diste todo, mis bebés @lunaadkins3 y @skyeadkins_3. Nunca supe lo que era realmente la vida antes de ti. No puedo imaginar la vida sin ti nunca. No en esta vida, ni en cualquier otra vida. Te amo por siempre y para siempre. Te quiero mucho. Gracias por estar en este viaje conmigo”.