Unos días después de cumplir 50 años, la presentadora confirmó al público su separación con Toni Costa. A través de un mensaje, Adamari reveló que habían decidido tomar caminos distintos, pero que por el bien de su hija, tendrían una relación cordial.

“Con la honestidad que me caracteriza, quiero que lo escuchen de mí. Después de casi 10 años de unión he decidido revaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, dijo la también actriz, pero ese ‘tiempo’ no llegó, pues ambos concluyeron que lo mejor era poner punto final a su historia juntos.