Toni Costa revela, como nunca, los detalles de su separación de Adamari López

La historia de amor entre Toni Costa y Adamari López llegó a su fin el año pasado, pero fue hasta mayo que anunciaron al mundo entero que habían tomado caminos separados. A pesar de anunciarlo en las redes sociales, la pareja no dio detalles sobre los motivos que los llevaron a romper su compromiso de año. Es hasta ahora, que Toni Costa participa en el reality La Casa de los Famosos 2, que compartió algunos detalles de cómo vivió el fin de su relación.

“Una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado, pero cuando ya no es, ya no es”, dijo Toni, abriendo su corazón como nunca. Y como podría suceder a muchas parejas, agregó: “Son 10 años de muchas cosas que se van acumulando”.

En tono curioso, Niurka Marcos, quien también forma parte del reality, preguntó directa quién de los dos había tomado la decisión de ya no vivir juntos. “Yo me fui de casa, decidimos eso y ya, porque su casa era su casa, no era la mía. Fue ella y yo lo acepté”, reveló de cómo fue que Toni dejó de compartir el hogar con Adamari y su hija, Alaïa.

Un momento muy difícil para Toni Costa

En varias ocasiones, Toni y Adamari han dejado claro que entre ellos siempre va a existir una relación cordial por el bien de su hija. Y aunque el español publica siempre fotos y videos en los que aparece con su gran sonrisa, hubo días bastante pesados que por poco lo hacen caer en depresión, todo derivado de la separación y los rumores sobre sus preferencias personales que empezaron a sonar con mucha fuerza.

“Jamás he estado con un hombre, yo siempre he tenido novias. Pero ‘como es bailarín’ buscan la historia macabra, al culpable. Yo estuve muy mal. El momento más gris de mi vida son esos meses”, confesó Toni.

Un nuevo camino para los dos

Poco a poco Toni Costa rehízo su vida, siempre poniendo su tiempo junto a Alaïa como su prioridad. A diario lo vemos llevándola a la escuela o presente en sus actividades fuera de la escuela, ambos sonrientes y divertidos. Pero también hay otra mujer que ha logrado devolverle la sonrisa a Costa, su novia Evelyn Beltrán.