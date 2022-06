Joy Huerta y su historia de amor con su esposa, Diana Atri

Joy Huerta vive dichosa su vida personal junto a su esposa, Diana Atri, con quien formó una linda familia con la llegada de sus hijos, Noah y Nour. La cantante de Jesse & Joy había preferido mantener su vida privada lo más lejos posible de los medios, pero es tanta su felicidad que decidió gritar a los cuatro vientos su historia de amor, esa que la hace sonreír día a día.

“Mi esposa, mi amada esposa es Diana Atri”, dijo Joy sonriente durante su entrevista para el programa mexicano El Minuto que Cambió Mi Vida, con Gustavo Adolfo Infante. “Nos conocimos por amigos en común”, continuó recordando cómo fue que sus caminos se cruzaron.

La cantante habló sobre cómo las nuevas generaciones ven el amor libre, y es que no importa el género cuando hay una conexión especial con otra persona. “Cuando lo piensas, dices: ‘qué infinidad de oportunidades me daría a vida’. Conocí a muchas mujeres en la iglesia cuando estaba creciendo, que llegaban llorando a pedir que oraran para que Dios les mandara un marido. Y yo veía que se confinaba su vida a que serían felices sólo si llegaba otra persona a hacerlas felices”, explicó sobre sus vivencias.

“Yo he tenido la grandísima ventaja de nacer en la generación que nací, en el tiempo en el que me tocó, que no crecí viendo ese taboo. Me acuerdo que había una persona por la que también oraban, y era increíble, porque era un hombre al que llamaban afeminado, y su mamá le pedía a gente de la iglesia que oraran por él para que Dios le quitara lo gay. Yo decía, ‘pero ¿por qué’”, continuó la cantante.

“Cuando me pasó no lo vi venir, voy a ser honesta, yo me enamoré de Diana y me tomó tiempo entender que yo estaba enamorada”, recordó, y señaló que antes no se había sentido así por una mujer.

Y es que, en una reunión, una persona en común hizo un chiste homofóbico. “Yo dije: ‘¡Eso que estoy sintiendo... es eso! Estoy enamorada de Diana’”, fue entonces cuando supo lo que sentía por su hoy esposa.

“Nos vimos después de eso y yo estaba muy nerviosa porque ya la veía diferente, ya tenía en cuenta lo que sentía por ella. Pasó una semana y yo ya no podía. Yo sé que era mucho porque, cuando hay vibra con alguien, se siente entre las dos personas”, agregó.

Feliz porque sentía lo mismo que ella, continuó: “No por nada decimos que hay química, porque la química es real con esa persona, se siente”.

Joy estaba muy enamorada, aunque no sabía hacia dónde iban esos sentimientos: “Recuerdo cómo tenía las mariposas en el estómago y yo sentía que ella también. Platicamos, le dije que me estaba enamorando y ella también y fue un silencio como de dos horas. Ella se tuvo que ir, y nos quedamos con esa información hasta que ya dijimos: ‘bueno, gracias a Dios vivimos en la época que vivimos, veamos qué pasa. Y de eso, este año se cumplen 11 años”.