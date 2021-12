Santi, hijo de Nacho Mendoza, y su linda tradición de cumpleaños

Los hijos de Nacho Mendoza crecen a pasos agigantados y es gracias a su mamá, Inger Devera, que somos testigos de lo divertidos y felices que se la pasan en su día a día. Este domingo 14 de diciembre, Santiago, el segundo de los tres hijos que tuvo la expareja, cumplió nueva añitos y lo celebró con un “pastel” muy especial. Sonriente, pleno y rodeado de amor y regalos, Santi sopló las velitas de una torre de pancakes que llamó la atención de los seguidores de Inger, quien además de explicar cómo nació esa tradición, le envió un bello mensaje a su segundo hijo.

“Qué rápido crecen 🥲 Ese día empezó la tradición de los waffles o panquecas con velitas de desayuno”, explicó la orgullosa mamá junto a un clip casero de su pequeño en el cumpleaños número cuatro. “Solía ser una sola, creo que había hecho torres de cuatro o de cinco, pero hoy ¡Santo me pidió una torre de nueve panquecas, una por cada año de vida! 😦”, agregó Inger aún tratando de entender a dónde se había ido aquel bebé para dar paso a un niño grande.

Entre risas y divertida, expresó: “Sospecho que esta modificación de la tradición me va a dar bastante trabajo en los próximos años 😅”. Pero resulta que, después de mirar las fotos de otros años, la tradición ya había tomado forma. “Edit: Acabo de ver fotos anteriores y lo del número de panquecas según la edad como que lo venía haciendo sin querer 🤣 El año pasado fue de ocho la torre”, anotó.

El dulce mensaje de mamá

Este año el desayuno con la torre de panquecas no pudo faltar. Santi se sentó a la mesa muy contento para disfrutar de este plato especial para él y mamá tomó una foto que compartió con el público junto a un lindo mensaje para el hermano de Miguel y Matías. “🎈🎈¡Ya son N u E v e, mi Santo! 🎈🎈 Qué bonito ser humano eres ❤️ Que tu perseverancia, tu constancia, tu determinación, tu empatía, tu inteligencia, tu capacidad de reflexionar y redireccionar, tu instinto protector y tu corazón amoroso y generoso sigan fortaleciéndose día a día”, escribió.

“Que papito Dios continúe iluminándote el camino y que siempre sea Él tu guía para que jamás te pierdas. ¡Han sido nueve maravillosos años viéndote crecer! 😍 ¡TE AMO CON TODAS FUERZAS DE MI CORAZÓN, always and forever, no matter what! ♥️”, continuó para festejar casi una década de sonrisas protagonizadas por Santi, quien sopló las velitas de este desayuno tan especial.