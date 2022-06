Chris Evans revela si saldría con Shakira y reconoce que ‘es espectacular’

¿Juntos en un video musical?

El furor entre la supuesta pareja que Shakira y Chris podrían formar en un universo altertno tiene fascinados a los fans de ambos, sobre todo a los latinos. Daniela Ganoza, de Primer Impacto, le preguntó a Evans si conocía a la intérprete. “No, no, nunca la he conocido pero soy un gran fan”, reveló. ¿Y qué hay de la posibilidad de salir en uno de los videos musicales de ella? Evans, quien es todo un galán, confesó que los movimientos sensuales no son lo suyo. “¡Ay Dios! Me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso”.

Con esa respuesta, Evans deja claro que sí conoce el trabajo de la colombiana y que, al menos una vez, ha visto el movimiento de las caderas de Shakira.

Esta ‘romance platónico’ quedará en eso, pues por el momento, la cantante está enfocada en su faceta como madre de Milan y Sasha, así como en la recuperación de su padre, quiem recién fue dado de alta de la clínica en la que fue ingresado por una fuerte caída.

