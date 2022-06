La complicidad entre suegra y nuera solía ser recurrente. El año pasado, en una dinámica llamada Mi vida en looks, la cantante confesó que, siguiendo el consejo de su suegra ¡se cortó el pelo! Lo cual, en definitiva fue un gran error.

“¡Qué mal corte de pelo!”, expresó la artista. “Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado’. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra”, agregó entre risas.

En esta imagen, la colombiana aparece con el corte en cuestión, el cual se hizo en 2012.