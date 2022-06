Shakira y Piqué, de nuevo juntos al lado de su hijo tras anunciar su ruptura

Shakira y Gerard Piqué están en el ojo del huracán luego de anunciar su separación este sábado, misma que se habría dado tras rumores de infidelidad del futbolista. Sin embargo, tan sólo un día después fueron vistos juntos, y no sólo eso, sino que hicieron un viaje fuera de Barcelona, en donde tienen su hogar junto a sus hijos Milan de nueve años, y Sasha de siete.

La colombiana y el español viajaron hasta Hluboká, en República Checa. ¿La razón? El amor que comparten y seguirá intacto por sus hijos. La expareja llegó hasta ahí para ver a Milan jugar un partido de beisbol. Medios internacionales aún señalan que entre ellos las cosas están mal, y que este viaje no sería para reparar su relación; sin embargo, lo hacen para cuidar de los pequeños en estos momentos en los que necesitarían más apoyo que nunca.

La cantante fue vista a la salida de su hogar en donde varios reporteros han estado esperándola para obtener alguna declaración sobre todo lo que sucede y que se ha vuelto un tema viral desde hace unos días. Pero la intérprete de Ojos Así no hizo más que saludar a los presentes desde el interior de su auto, sin bajar la ventanilla ni decir una sola palabra a pesar de las insistentes preguntas que le hacían.

¿Por qué nunca se casaron?

Luego de 12 años juntos y haber formado una familia, Shakira y Piqué seguían sin planes de pasar por el altar. A pesar de estar enamorados, la colombiana fue quien decidió no poner esa formalidad a su relación, pues quería seguir siendo “la chica” de Piqué.

“La idea del matrimonio me espanta. No quiero que me deje de ver como su ‘chica’. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, reveló la cantante.

