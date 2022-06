Shakira revela cuál fue el consejo que le dio su ahora exsuegra y del cual se arrepiente

En el video, la barranquillera comentó que no fue idea suya, sino de la madre de Piqué. “Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado’. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra”, dijo mirando fijamente a la cámara.

Ese no fue el único look del cual Shakira se arrepintió, también se mofó de la época en la que lucía un look al estilo de Xena: la princesa guerrera, entre 2009 y 2010.

