En medio de la ruptura de Shakira, JLo asegura que haber actuado con ella fue la peor idea, ¿por qué?

Un show que fue todo un éxito

Al final, ambas pusieron a todos a bailar con el show y los temas She Wolf, Whenever, Wherever, Jenny from the Block y On the Floor; rodeadas de bailarines expertos y juegos de luces que hicieron de este uno de los Halftime Shows más emblemáticos de la final de la NFL que. Tal fue su éxito que además de recibir cuatro nominaciones a los Emmy -ganando en la categoría Mejor Diseño y Dirección de Luces en un Especial de Variedades-, al menos en sus dos últimas ediciones, ha sido difícil de superar.

La coordinación de ambas artistas fue perfecta, tanto que hubo lugar para que J Balvin y Bad Bunny también se lucieran en el show. Aunque la sorpresa de la noche fue Emme Muñiz, con un debut junto a mamá del que todos hablaron por días, pues era evidente que lleva en la sangre el talento musical de sus padres.