Ángela Aguilar se sincera sobre su situación y agradece a su familia por el apoyo

Ángela Aguilar decidió no guardar más silencio respecto a las fotos que han estado circulando en las redes en los últimos días. La cantante e hija de Pepe Aguilar, afirmó sentirse triste y defraudada luego de que las imágenes salieran a la luz pública sin su consentimiento y optó por dirigirse a su público.

“Me siento triste, defraudada. No puedo creer que estoy haciendo este video. Me duele el alma”, fue como inició la publicación en la que se le ve al aire libre y vestida de lo más casual. “Han estado circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo que salieran. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen”, dijo firme.

“Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. Haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto, desde tan chiquita para que una cosa así afecte tanto”, agregó.

Molesta, expresó que a diferencia de lo que muchos opinan, no se trata sólo de una foto que está circulando en las redes. “Es algo que ha estado afectándome como profesional. Me ha afectado en mi vida personal, ¡Amorosa ni se diga! Con mi familia. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Porque, aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en esta posición y eso fue incorrecto de mi parte, y ese fue mi error”, continuó.

Ángela aseguró sentirse identificada con las mujeres que han estado en su situación: “Mujeres que sufren este tipo de abuso, porque hay muchas a quienes casi se les acaba la vida con una imagen que fue publicada sin su consentimiento”.

Siempre con los valores familiares en alto, la joven contó que sigue sobre la línea de la educación que recibió de sus padres, quienes le enseñaron a mantenerse limpia de escándalos y a hablar solo con su música y su voz.

Ángela Aguilar, sin mirar atrás

En su video, la joven de 18 años se nota visiblemente irritada por esta situación que la afectó a ella y a su familia. “Me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma. Es una invasión a mi derecho de poder escoger qué anuncio, qué no anuncio, qué saco, qué no saco. Creo que ya merezco tener esa opción de decidir si voy a decir si estoy en una relación o no. ¿Cómo es posible que me han robado mi voz?”.