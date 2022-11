Aracely Arámbula, Daniela Vega y Adriana Paz rompen los estereotipos en ‘La Rebelión’

Aracely, en el caso de tu personaje, Mónica, tienes una hija con la que tiene problemas, ahora en tu faceta como mamá, ¿cómo lidias con la adolescencia de tus hijos?

No bueno eso es un tema largo (risas) es un tema largo, pero bueno aprendiendo mucho, justamente voy a postear un video que a mí me ha ayudado, sí ayuda mucho el investigar, el buscar ese tipo de ayudas, el leer, el empaparte de estos temas, poque los papás no tenemos un manual y cada hijo es diferente y pues a mí me ha ayudado mucho. Yo trato de ayudar de esa manera, a través de las redes yo comparto cosas que me funcionan. La adolescencia es una etapa especial y difícil, pero bueno vamos a llevarla de la manera más amorosa posible.