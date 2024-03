Adamari López recuerda cómo su matrimonio con Luis Fonsi terminó por teléfono: ‘No me quería más’

Cuando se trata de hablar sobre sus propias experiencias en la vida, Adamari López no tiene nada que ocultar, y lo dejó muy claro luego de recordar cada detalle de su relación con su exesposo, Luis Fonsi. La pareja vivió momentos tormentosos cuando a ella le detectaron cáncer de mama en 2005, pero lo más complicado para la presentadora de TV no fue superar la enfermedad, sino la decepción amorosa que vino después, justo cuando imaginaba que en su matrimonio iniciaría una etapa de dicha, en la que haría realidad su sueño de ser mamá. Sin embargo, todo se derrumbó cuando el intérprete de Despacito le confirmó a través de una llamada telefónica que prefería tomar caminos separados.

Tras un año entre médicos, quimioterapias y mucha angustia, Adamari recibía buenas noticias de los especialistas pensando que “venía lo bueno” en su vida personal. “Nos duró lo bueno como un añito. Me tocó ir a trabajar a México. Yo ya entendía que las cosas estaban frías entre Fonsi y yo pero no sabía si era la distancia... Él nunca quiso ir a la casa, que en teoría era nuestra”, reveló la puertorriqueña en una extensa entrevista con Yordi Rosado.

Adamari miraba la situación con ojos de enamorada, imaginando que todo cambiaría: “Era una relación fría, pero yo siempre tuve el deseo de que todo iba a mejorar. (Pensaba) Es que no estoy en la casa, él está enojado y cuando yo termine de trabajar, todo volverá a la normalidad”. Y continuó: “Regresé a Miami y no hubo ninguna mejoría, ni siquiera me fueron a buscar al aeropuerto. Sabía que la cosa iba a estar complicada pero él no era de platicar. Me decía ‘No eres tú, soy yo. No quiero hablar de eso’”.

La distancia entre ambos cada vez era más fuerte, incluso ella confesó que durante un año no hubo intimidad y, a pesar de los esfuerzos e ilusiones de Adamari, Luis parecía que ya había tomado su decisión. “Un día estando de viaje me llama y me dice que se quiere divorciar”, recordó.

¿La razón? “Que no me quería más”, dijo ante su entrevistador. Y sobre cómo fueron esos momentos posteriores al saber que su matrimonio había terminado, expresó: “No hay vida después de eso. En ese momento no comes, no duermes, no dejas de pensar, no te deja de doler la cabeza. Es una angustia”. A pesar de la decisión de Fonsi, ambos vivieron en la misma casa y dormían en la misma habitación “aunque ya no había nada”.

Aunque ya todo estaba dicho, Adamari aún pensaba que las cosas podían cambiar, pero otra llamada de su entonces esposo la volvió a tomar por sorpresa. “Me vuelvo a hacer una operación en Jacksonville (Florida) para quitarme un implante. Él llegó hasta ese lugar, bajamos a Miami juntos y al día siguiente él ya tenía un sitio a dónde irse. Terminó de agarrar las cosas y dijo: ‘Regreso más tarde’. Y cuando estaba en el otro lugar me llamó y me dijo: ‘Tengo todo lo que necesito, no voy a volver’”.

Superar el duelo sentimental le costó dos años. Sin embargo, hoy, con mucha más claridad, entiende que Fonsi estuvo en su vida para dejarle muchas enseñanzas. “No creo que haya sido desde el punto de vista de alguien que quiere hacer daño. Es más joven que yo y quizá no supo cómo manejar las cosas”, expresó, además de asegurar que no tienen nada en contra de él y que han estado en contacto en momentos importantes de la vida del otro.

El que ella hable de su pasado no es algo que al cantante le agrade mucho: “Fonsi quisiera que nadie más le volviera a preguntar de este tema. Yo no tengo problema porque esto es una cosa que ya superé”, añade la también actriz.

Un futuro que se quedó en el tintero

Cuando Adamari López supo que tenía cáncer de mama, vio nublado su sueño de ser madre, por lo que junto a Fonsi decidió que antes de iniciar las quimioterapias, congelarían embriones para, posteriormente, formar una familia: “Fueron más de 20”.

‘La chaparrita de Oro’ confesó que incluso pensó en usarlos tras el divorcio; sin embargo, no pasó porque fue en ese entonces cuando Luis Fonsi ya se encontraba en una relación con Águeda López y estaban esperando a su primera hija, Mikaela.

Su historia de amor

A principios de los 2000, Adamari López conoció a Luis Fonsi por amigos en común, y él ya tenía un crush por ella. La invitaron a un showcase de Luis en México, pero llegó acompañada de su entonces novio, el también actor Mauricio Islas. Aunque se saludaron en persona, no intercambiaron teléfonos y ella lo consideraba como un compatriota más a quien apoyar en el medio. El destino los volvió a juntar en Los Ángeles, en un tiempo en el que ambos estaban solteros.

“Salíamos en grupo, no salíamos solos porque no sabía lo que yo quería realmente”, comentó Adamari sobre esas primeras citas sin dar importancia a la diferencia de edad, pues él es menor que ella por siete años. “Me fue conquistando. Era divertido, jovial, cantaba divino. Me gustó mucho que era familiar porque para mí la familia siempre ha sido importante”, y así, poco a poco, la actriz y el cantante ya eran una de las parejas más lindas del medio.

Ambos eran muy detallistas, y fue en una fiesta navideña en 2004 que Fonsi, frente a la familia de ambos, le hizo la gran pregunta. “Tenía una botella de vino con nuestra foto en la etiqueta, y la sortija para pedirme matrimonio”. Sobre el anillo que tanto esperó, Adamari reveló que aún lo tiene y está muy bien guardado en una caja de seguridad en el banco. “No me lo pongo, pero ahí lo tengo”, contó.

“Lo tenía clarísimo, estaba segurísima de que me quería casar. Ya sabíamos que queríamos estar juntos, lo que faltaba era que me lo pidiera”, añadió sobre el broche de oro de su relación. Dos meses después, cuando iniciaban sus planes de boda, se enteraban de que ella tenía cáncer en etapa uno, lo que hizo que el cantante cancelara su gira internacional para estar a su lado.

