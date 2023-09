Como nunca, Luis Fonsi se sincera sobre su divorcio con Adamari López: ‘No era feliz’

En medio del lanzamiento de su tema Pasa la página, Luis Fonsi ha acaparado los reflectores, pues se ha dicho que la canción sería una indirecta a su exesposa Adamari López. A 14 años de su sonada separación, el intérprete ha decidido romper el silencio y hablar por primera vez acerca de las razones que los llevaron a terminar con su matrimonio. Al contrario de la presentadora, Fonsi nunca había abundado en este tema, mientras que ‘Ada’ lo señaló de infiel en su libro Viviendo, en el que también compartió que tras su mastectomía, él se apartó de su lado.

Luis Fonsi y Adamari López estuvieron casados por cuatro años, de 2006 a 2010

En una reciente entrevista para MoluscoTV, Fonsi se refirió como nunca a su separación con Adamari, asegurando que, si él ha guardado silencio por tanto tiempo, es porque la gente no iba a creer su versión o simplemente lo iban a señalar. “Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como ‘el malo’”, confesó.

“Yo dije: ‘Mira, sabes qué, prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima’, por eso me incómoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó y porque ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo”, aseguró.

Luis Fonsi aseguró que ya no era feliz en la relación con Adamari

En ese entonces, para defenderse de los ataques por su ruptura, el intérprete de Despacito envió un comunicado, mismo que mencionó en la entrevista con MoluscoTV. “Sí saqué un comunicado en ese momento cuando me atacaron y yo puse los hechos, yo dije: ‘Mira, esto fue lo que pasó, yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz’”, reveló. “Si hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir ‘oye, yo también quiero ser feliz’”, añadió.

‘¿Y de quién fue la culpa?’

Jorge Pabón, presentador del programa, fue más allá y le preguntó directamente a Fonsi acerca del ‘culpable’ de terminar la relación, a lo que Fonsi comentó: “Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos”, insistió. “No todas las relaciones funcionan y es la realidad y nos pasa a todos y uno sigue para adelante y sigue siempre con una sonrisa”.

Una de las versiones que ha circulado a lo largo de los años es que Fonsi la abandonó en medio de su recuperación contra el cáncer. Ante esto, él respondió: “Cuando escucho la palabra ‘abandono’ es una palabra que no va como parte de la historia real. Va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó”, dijo. “Chévere para una novela, pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono”.

“Cuando nosotros nos separamos no nos separamos por ningún escándalo o ninguna guerra, nosotros nos separamos con mucho amor, de hecho”, confesó. “Fue difícil porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días los dos, era difícil porque no estábamos peleando, no pasó nada, simplemente se fue el amor, son cosas que pasan”, aseguró.

La petición especial de ‘Ada’ a Fonsi

En medio de las conversaciones por su divorcio, Adamari López le pididó los embriones que habían fertilizado, previo al tratamiento contra el cáncer de seno que ella enfrentó casi de recién casados. “Durante el matrimonio nunca salió la conversación de la familia porque ella se fue a México a trabajar. Cuando nos separamos ella dijo: ‘Yo lo único que te voy a pedir es mis embriones, yo los quiero’”.

“Yo creo que ella pensaba que yo le iba a decir que ‘no’ en la cara, que quizás es lo que me recomendaron mi abogada y mucha gente, me dijeron ‘cómo tú vas a hacer eso, si te estás separando cómo tú vas ahora a hacer las cosas al revés, no hay nada mejor que uno separarse cuando no hay niños de por medio, qué pasa si tú conoces a otra persona y después tienes un hijo…’”, contó sobre lo que le decía su gente más cercana.

A esta petición, él no se negó, pues dijo que “no iba a poder vivir sabiendo” que le “iba a quitar” a Adamari López “su única oportunidad de tener un hijo. Y le dije que ‘sí, no tan solo eso sino que yo tengo que ser el padre, tengo los mismos derechos, esto no es un donativo, tengo los mismos derechos y yo voy a estar ahí’”.