Adamari López recuerda su comentado reencuentro con Luis Fonsi en televisión

Dueña de una larga y exitosa carrera en la televisión, a Adamari López le ha tocado vivir un sinfín de experiencias en los foros: desde aquellas emotivas y divertidas, hasta otras incómodas y vergonzosas. En el más reciente episodio de su podcast con su amiga Stephanie Himonidis, ‘Chiquibaby’, la conductora puertorriqueña compartió algunas anécdotas, entre ellas la que derivó de la visita de su exesposo Luis Fonsi al programa que conducía entonces.

Adamari y Fonsi se separaron en 2010.

Luego de hacer un repaso de las situaciones bochornosas que ha vivido al aire, Adamari recordó aquel comentado reencuentro con el cantante, de quien se divorció en 2010 tras cuatro años de matrimonio. “Una vez a mí me tocó recibir en el programa a uno de esos ex, que no voy a decir ni nombre ni nada, pero que ustedes saben quién es”, dijo la presentadora.

Aunque fue muy cuidadosa al no mencionar el nombre de Fonsi, fue más que obvio que se refería a él, pues le reveló a ‘Chiquibaby’ que se trataba de un cantante y que participaba en La Voz US. Recordemos que el intérprete de Despacito fungió como coach en el famoso reality de talento emitido por Telemundo entre 2019 y 2020.

A Adamari le tocó entrevista a Fonsi en su vista el matutino en abril de 2019.

En abril de 2019, el cantante visitó el foro del Un Nuevo Día, programa que le precedió a Hoy Día y en el que Adamari era una de las conductoras. Su asistencia al matutino fue precisamente para promocionar La Voz US. Como toda una profesional, la boricua saludó con un cordial beso y abrazo a su invitado.

Tuvo que cantar una canción de su ex

“Después de mucho tiempo que no nos veíamos como frente a la televisión venía por primera vez al show en la mañana, y entonces nos tocaba recibirlo y hacerle una entrevista”, recordó Adamari. “Después de eso nos tocaba cantar, era como un concurso de canciones. Entonces James (Tahhan) se trabó, como que no se sabía la canción y ahí salí yo al frente, otra vez a cantar la canción que hablaba de la maleta”, narró, refiriéndose a uno de los éxitos de Fonsi, Corazón En La Maleta.

“Pues bueno, traté de salvar el momento y en muchas ocasiones salvar el momento no es salvar el momento, sino estar en el ojo público y criticada”, señaló la ‘Chaparrita de Oro’. Aquel momento causó gran revuelo, e incluso hubo quien cuestionó el que hubiera salido a cantar una canción de su ex. “Fue uno de esos momentos que se hacen virales, que pueden parecer jocosos”, agregó.

“Yo siempre pensé que esa canción sí era dirigida a ti, fíjate”, comentó ‘Chiquibaby’, afirmación que fue desestimada por Adamari. “Otra vez con lo mismo”, opinó, para finalmente despedirse de su público.

Tras aquel primer reencuentro en televisión entre la presentadora y el cantante, hubo otro en enero de 2020, también para promocionar La Voz US. Sin embargo, en esta segunda ocasión Fonsi no fue el único en visitar el foro de Un Nuevo Día, pues con él acudieron los otros coaches del reality: Carlos Vives, Alejandra Guzmán y Wisin.

El reencuentro de Adamari con Fonsi en enero de 2020.

