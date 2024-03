Adamari López revela lo difícil de su proceso para embarazarse: ‘Fue una montaña rusa de emociones’

En el podcast de Adamari López y Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’ se habla de todo sin tapujos, incluyendo los temas más delicados como la fertilidad. En su más reciente capítulo, ambas hablaron de las duras batallas que enfrentaron para poder convertirse en madres. Transparente como ella es, ‘Ada’ habló del complicado viaje que pasó para quedar embarazada; de hecho, enfrentó un par de pérdidas además de asumir el fracaso de los tratamientos de fertilidad que intentó con Toni Costa.

©Carlos Alberto Gonzalez Davila @miss15bellezas_ketoquestudio



Adamari López habló de los tratamientos a los que recurrió para quedar embarazada

Meses antes de casarse con Luis Fonsi, Adamari enfermó de cáncer, por lo que decidió congelar sus óvulos con la ilusión de que, tras derrotar la enfermedad, pudiera convertirse en madre. Sin embargo, su relación con el cantante terminó en 2010 y los embriones que ya habían fertilizado no pudieron ser usados después.

Cuando empezó su historia con Toni, ella sabía que no sería tan fácil quedar embarazada debido a las quimioterapias que había recibido, pero ella no perdía la esperanza. “Lo intentaba delicioso, sí lo intentaba diario...”, recordó entre risas. Ya con un tono más serio, ‘Ada’ empezó a detallar sus proceso de fertilidad. “El doctor me dijo que íbamos a empezar a hacer una terapia de fertilidad. (Eran) inyecciones todos los días, hicimos dos ciclos de fertilidad, ninguno de los dos se nos dio”.

En uno de esos ciclos, ella quedó embarazada, pero era un embarazo ectópico, el cual sucede cuando el óvulo fecundado se desarrolla fuera del útero, algo que pone en riesgo a la madre. “Primero fue la ilusion de ‘quedé embarazada’ y después ‘es un embarazo ectópico hay que sacarlo’”, contó. ‘La Chaparrita de Oro’ siguió con los tratamientos y recurrió a todo. “Usé acupuntura, también mejoré muchísimo la alimentación, empecé a comer más saludable, dejé el resfresco por completo que ha sido una constante pelea en mi vida para mantenerme saludable. En ese momento yo estaba consciente de que quería ser mamá y tenía que hacer el sacrificio que fuese necesario”, recordó. Adamari contó que hubo dos intentos más, pero en el primero, su útero lo rechazó y en el segundo, el óvulo se deshizo.

El ‘positivo’ más anhelado de su vida

La presentadora decidió relajarse y dejar los tratamientos y se enfocó en vivir el momento y disfrutar su relación, cuando de pronto ¡quédo embarazada! Entre risas, Adamari contó todo lo que ella y Toni hacían para lograr el embarazo de forma natural. “¿Toni te acuerdas? Porque fueron buenas las posiciones... Los dos nos acordamos, lo hemos platicado. Sabemos el día, el momento, la posición, sabemos exactamente cómo pasó. Estábamos haciendo algo bonito de una pareja que realmente se ama...”, dijo.

©Ada y Chiqui De Show



Adamari López y Stephanie Himonidis hablando de fertilidad

Finalmente, ‘Ada’ quedó embarazada y vivió a plenitud esa bonita etapa. El 4 de marzo de 2015, Adamari López y Toni Costa recibieron a su única hija, la pequeña Alaïa. Al día de hoy, la niña tiene nueve años y es el tesoro más grande de sus padres. “Se dio de manera natural y hoy día tenemos y disfrutamos muchísimo a Alaïa, pero fue una montaña rusa de emociones, de muchas cosas que pasaron desde que intenté cuando estuve con el cáncer hasta que se llegó a dar”, confesó.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.