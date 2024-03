Adamari López revela haberse sentido discriminada por su peso y altura

Adamari López ha sido muy abierta respecto su proceso para bajar de peso, y ha compartido los recursos de los que echó mano para lograr sus objetivos. Del mismo modo, la conductora ha sido muy transparente al hablar sobre la forma en la que su apariencia repercutió en otros aspectos de su vida. Recientemente confesó haberse sentido discriminada en el pasado debido no solo a su talla, sino también a su altura.

©GettyImages



Adamari logró recuperar su figura al adoptar cambios en su estilo de vida.

A propósito de una ley promovida en Nueva York que prohíbe la discriminación por peso o estatura, Adamari charló sobre este tema con sus compañeras en el programa Desiguales (Univision). Las conductoras compartieron sus propias vivencias al respecto.

“Yo creo que en algún momento de la vida todos nos hemos sentido discriminados por alguna razón, por ejemplo, sé que muchas veces me han dicho ‘chichón de piso’ porque soy muy chiquita”, contó Adamari en la charla con Amara ‘La Negra’, Migbelis Castellanos y la doctora Nancy Álvarez.

Además, la conductora compartió que en pasado sintió que la trataron de forma distinta en el ámbito laboral con función a su peso. “Quizás he sentido cuando estaba gordita, las oportunidades de trabajo, aunque tenía trabajo, no se me daban tanto como cuando estaba delgada”, explicó.

©GettyImages



La conductora siempre ha sido uno de los rostros latinos más queridos en Estados Unidos

Ha aprendido a sobrellevar las críticas a su físico

Recientemente, Adamari se abrió en su podcast Ada y Chiqui de Show sobre los comentarios que ha recibido en redes sociales por su apariencia física, y reveló lo que ha hecho para que no la afecten. “Cuando veo cosas que me empiezan a quitar mi paz, dejo de leer, porque no me voy a alimentar de esos comentarios, pero no quiere decir que no me duelan”, confesó en el espacio que comparte con Stephanie ‘Chiquibaby’ Himonidis. “Pero yo sé precisamente cuando parar cuando no me gustan los comentarios para no mortificarme”, agregó.

©YouTube



Adamari se ha sincerado sobre su figura y las críticas en su nuevo podcast.

La presentadora admitió que en hace unos años, cuando su figura era distinta a la que tiene ahora, ella era consciente, por lo algunos adjetivos que otras personas usaban para referirse a ella no la ofendían, pero lo que sí eran aquellas calificativos despectivos que hacían con toda la intención.

“Yo entendía que estaba gorda, esa palabra no me ofendía. Sí estaba gorda, a mí no me molesta que alguien me diga que estoy gorda, pero decirte adjetivos calificativos con ese dolo como ‘pareces Miss Piggy’ o cosas así, esas cosas sí molestan y sí hieren porque por más seguridad que yo tenga, no dejo de ser un ser humano”, agregó.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.