Adamari López habla de sus preocupaciones financieras al salir de Telemundo

Un año ha transcurrido desde que Adamari López dejó las filas de Telemundo, la televisora para la que colaboró por poco más de una década. Gracias a su trabajo como conductora del programa matutino Hoy Día, logró consolidar una base de incondicionales seguidores que le han brindado su apoyo, más allá de los giros profesionales que la colocaron por un tiempo fuera de las pantallas. De hecho, el concluir con sus compromisos laborales dentro de la cadena hispana la llevó a meditar sobre sus finanzas, un aspecto que, según admite, llegó a preocuparle, pues al no saber cuándo volvería a encontrar trabajo pensó de inmediato en vender su casa.

Adamari habló como nunca de lo que vivió tras salir de Telemundo.

Cómo vivió Adamari la salida de Telemundo

Más allá de lo que emocionalmente implicó dejar Telemundo, Adamari puso las cartas sobre la mesa, consciente de que su situación financiera cambiaría. Ante la incertidumbre de encontrar un nuevo trabajo, aunado a la preocupación de que sus ahorros se terminaran, pensó en algunas estrategias. “Cuando terminé el contrato con Telemundo en algún momento pensé: ‘¿Será que tengo que vender mi casa? ¿Será que tengo que reducir los gastos?’. Porque no sabía si iba a encontrar un trabajo rápido o no…”, dijo la presentadora durante el podcast en el que participa, titulado Ada y Chiqui de Show. “Eso me angustiaba muchísimo porque para mí, lo principal, más que la casa, que vivo en una casa muy bonita y que me gusta mucho, la casa que soñaba, pero mi preocupación mayor en este momento es que yo pueda tener para pagar el colegio de la niña…”, agregó.

A lo largo de los años, Adamari ha trabajado para tener un nivel de vida que le permita dar a su hija Alaïa todas las seguridades. Sin saber cuándo llegaría otra gran oportunidad, estuvo muy atenta a sus finanzas. “Me preocupaba mucho cuándo podía conseguir un trabajo que me siguiera brindando la solvencia económica como para pagar las cosas básicas, la casa donde vivo, el carro y la escuela de la niña, con los gastos de la comida y lo que conlleva todo eso…”, reveló. Por fortuna, el destino de Adamari cambió cuando surgieron las primeras oportunidades para volver a la televisión, ahora en la cadena Univision en donde está al frente de dos programas, ¿Quién caerá? y Desiguales.

Ante la incertidumbre tras salir de la televisión, Adamari pensó en vender su casa.

Adamari no deja de trabajar

Una de las grandes motivaciones para Adamari es el hecho de poder trabajar en lo que más le apasiona, la televisión. Sin embargo, ha aprovechado el espacio en su podcast para derribar una falsa imagen que muchas personas tienen de quienes se desarrollan profesionalmente frente a las cámaras. “A lo mejor ustedes piensan que uno tiene tanto dinero que te da como para vivir el resto de tu vida, la realidad es que en mi caso hay que seguir trabajando…”, agregó en el espacio que comparte con la presentadora Stephanie Himonidis, conocida también en el medio como Chiquibaby.

Tras un tiempo fuera de las pantallas, Adamari López firmó contrato con Univision.

Para Adamari, no fue sencillo asimilar su salida de Telemundo, pues además su cercanía con el público a través de esta frecuencia se hizo más grande con el paso de los años. Sin embargo, la puertorriqueña asume con madurez todo lo vivido. “Otro golpe que pienso que fue como todos, duele pero que el agradecimiento está ahí, que fueron oportunidades maravillosas y que si la vida me sigue dando oportunidad ahí estaré frente al público…”, dijo en una charla para el podcast de Rodner Figueroa meses atrás.