Adamari López confiesa la razón por la que se alejó de la actuación

Para Adamari López no hay papel más importante en la vida que el de mamá de Alaïa. Durante su visita al programa de Adrián Uribe, De noche, pero sin sueño, la presentadora se sinceró y reveló la razón detrás de su decisión de alejarse de la actuación. Aunque la puertorriqueña cuenta con una extensa experiencia en las telenovelas, género en el que comenzó su carrera como actriz, reconoce que el trabajo en los foros es muy demandante, por lo que ha preferido mantenerse en la línea de la conducción y así compaginar su profesión con la maternidad.

El tiempo con su hija es sagrado

Durante una de las divertidas dinámicas del conductor, Adamari respondió qué le gustaba más, la actuación o la conducción, sincera, dijo: “En este momento, conducir me da la oportunidad de estar más tiempo con mi hija, no quiere decir que estoy cerrada a la actuación, simplemente que, en este momento, para pasar más tiempo con ella, conducir es la respuesta”.

Ilusionada de haber cumplido su sueño de ser mamá con Alaïa, enlistó las cualidades de su pequeña: “Tiene nueve añitos, se me ha crecido muchísimo, está casi más alta que yo, yo sé que eso no es difícil, pero está grande. Es una niña buena, cariñosa, noble, estoy que babeo con mi niña”. Reconoció que, tras su salida de Telemundo, sus seguidores le permitieron seguri cuidando a su hija: “Afortunadamente el público me ha dado el privilegio de poder estar cerca de ella, me siguen apoyando a mí, a mi familia y me siguen apoyando lo que estoy haciendo”.

La presentadora contó que con su salida de Hoy día hubo toda una reestructura en su vida y ahora ha encontrado, de nuevo el equilibrio: “Durante el día hago un programa de Youtube que sale cada semana, junto con Chiquibaby, Ada y Chiqui de Show, ahí contamos un poquito de nuestras historias de vida, cosas que nos han pasado, cuando salimos de una televisora, cuando tuvimos a nuestras niñas, de todo un poco, de las páginas que se pasaron, de las que no”, comentó haciendo referencia al podcast que estrenó con su amiga.

Un trabajo sin precedentes

Adamari habló sobre su trabajo en ¿Quién caerá?, el programa con el que regresó a la televisión. En este proyecto, por primera vez, la conductora está al frente de una emisión de concursos, una situación poco habitual en la unión americana: “Estuve 11 años, ese ciclo se cerró y de repente me vuelven a abrir la oportunidad para seguirme probando como conductora, pero de un programa de concurso y sabes que acá, en los Estados Unidos, los programas de concursos se les dan a los hombres, no son característicos de las mujeres”, aseguró, resaltando el gran logro profesional que representa su estancia en este programa.