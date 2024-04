Toni Costa muestra su entrañable baile padre e hija con Alaïa, ¡inspirado en Barbie!

El mayor tesoro en la vida deToni Costa se llama Alaïa, su única hija, quien hace poco más de un mes celebró su noveno cumpleaños. El español aprovecha al máximo cada instante con la pequeña, quien es fruto de su extinta relación con la conductora Adamari López. Digna heredera de su padre, la niña es una talentosa bailarina y qué mejor forma de sacarlo a relucir que en un evento especial junto a su papá.

©@toni



Toni es cun papá cariñoso y dedicado.

“Hace unos días viví un momento muy especial al lado de mi princesa, nuestro tercer Father and Daughter Dance”, escribió Toni en su cuenta de Facebook al compartir aquel inolvidable momento con Alaïa. “Cada vez disfruto más de estos momentos con ella. Te amo hija”, agregó en su mensaje.

En su Instagram también publicó el video de su baile y reveló además la razón detrás de los coloridos atuendos de ambos. “El tema de este año era Barbie por lo que había que ir de rosa sí o sí, ¿les gustó? ¿Y el baile? ¡Cuéntenos!”, expresó, invitando a sus miles de seguidores a compartir su opinión.

En el videoclip en cuestión se veía a Toni usando pantalones blancos con camisa y zapatos del mismo tono, así como un blazer en un potente color rosa haciendo contraste. Por su parte, la niña usó un lindo vestido de fiesta satinado, también en rosa, con un moño a juego sujetando su larga melena, y unas sandalias blancas.

En las imágenes se ve al bailarín y a su nena entrar al salón tomados de la mano, para inmediatamente pasar a la pista de baile y unirse a las decenas de personas que ya estaban entregadas al ambiente.

©@toni



Alaïa y su papá son muy unidos.

En la recopilación que mostró Toni, la cual ambientó con el tema My Girl de The Temptations, se le podía ver bailando con su hija distintos ritmos, desde aquellos más lentos hasta otros más enérgicos. Emocionado por aquel momento tan especial, el apuesto papá no se resistió a abrazar y besar dulcemente a la niña, a quien también cargó en sus brazos durante algunas pistas musicales.

El gran amor de Toni a Alaïa

El pasado mes de febrero, Toni Costa celebró San Valentín desde la soltería, ya que que su relación con Evelyn Beltrán había concluido tiempo antes, Sin embargo, esto no significó que a él le faltara amor aquel día, pues el de su hija siempre ha sido constante. Así lo dejó ver en un especial mensaje que le dedicó a su pequeña en aquella ocasión.

“Hoy mi hija como cada día desde que llegó a mi vida sigue siendo parte de mi motor, de mi sonrisa, de mi amor incondicional, de mi razón de luchar, de seguir adelante y de sólo mirar atrás para aprender, agradecer y valorar. Gracias hija mía por tu amor tan puro que me regalas cada día, te amo @alaia”, escribió.