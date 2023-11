Adamari López sobre su crianza conjunta con Toni Costa: ‘Hay cosas que a veces él no entiende’

Han pasado más de dos años desde que Adamari López hizo pública su separación de Toni Costa, pero el vínculo con él jamás se rompió, pues ambos están unidos por su hija Alaïa. Tanto la conductora como el bailarín dejaron claro desde el inicio que siempre procurarían siempre el bienestar de la niña, y así lo han hecho. Recientemente, la guapa puertorriqueña se sinceró sobre el proceso que ha vivido tras volver a la soltería y contó cómo ha sido su relación con el español mientras comparten la crianza de la pequeña.

©@adamarilopez



Adamari López, Toni Costa y su hija Alaïa

Adamari acudió al podcast de Erika de La Vega, En Defensa Propia, espacio en el que habló abiertamente de su relación con Toni como expareja, y admitió que aunque en un inició las cosas no fueron tan fáciles, ha logrado construir un vínculo cordial y respetuoso con él. “Creo que al principio, aunque fui yo la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor”, confesó.

“Quizás no soy la misma del principio, siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo, yo siento que necesita a su papá y lo disfruta mucho y Toni también pasa bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos”, continuó la ‘Chaparrita de Oro’. Adamari aseguró que pese a las diferencias que pudo tener con el bailarín, eso nunca evitó la convivencia de él con Alaïa. “Quizás en un afán de controlar ciertas cosas, lo que quería era buscar que ella estuviera bien (…) un comportamiento que a él le hubiese podido parecer fuerte o demandante, pero siempre permitiéndole que pudiera estar con ella”, explicó.

“Ahora creo que estoy más relajada, se han dado situaciones en las que creo que ha demostrado la capacidad que tiene para estar pendiente de ella, de tenerle un lugar seguro. Y mientras más seguridad me da en ese aspecto, más tranquilidad tengo yo y nos disfrutamos todos ese proceso”, comentó.

La conductora destacó la importancia de mantener a los hijos lejos de los conflictos familiares y de pareja. “No debemos poner a nuestros hijos en esa batalla en medio de los dos, el único que sale perdiendo va a ser el niño. Si no llegas a un acuerdo, si son cosas normales, creo que la necesidad del niño es contar o compartir con los dos que haya una armonía”, señaló.

Toni siempre formará parte de su vida

Divertida, la conductora reconoció que Toni bajó la guardia mucho antes que ella. “Él quizá ha entendido eso más rápido que yo, él no quiere estar en conflicto, yo tampoco quiero estar en conflicto, pero hay cosas que a veces él no entiende, que él las encuentra como conflicto y yo no, porque el hombre es diferente a la mujer, para él no pasa nada y para mí pasa un montón”, enfatizó.

Convencida del valioso vínculo que la une a su ex, Adamari ha aceptado que su ex siempre formará parte de su vida. “Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida, no necesariamente tenemos que hacer íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo”, explicó. “A lo mejor estoy siendo muy moderna, muy amiguera, pero así es como me parece y pongo eso ejemplo, no quiere decir que así sea”, agregó.