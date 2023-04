¡Lo vuelven a hacer! Adamari López y Toni Costa bailan juntos con Alaïa en su primera comunión

Aunque están separados desde hace casi dos años, Adamari López y Toni Costa siempre estarán unidos por el amor que tienen a su hija Alaïa. Como buenos padres que son, ambos se reúnen en cada uno de los eventos importantes de la niña, tales como su primera comunión, la cual se dio el pasado fin de semana. Haciendo gala de su buen sentido del humor y de la relación cordial que tienen por su hija, ‘Ada’ y Toni se unieron para bailar con ella una simpática coreografía en familia.

©@toni



Adamari López y Toni Costa con Alaïa

En sus redes sociales, Toni y Adamari López compartieron el divertido video en el que aparecen bailando con su hija el tema Rock thi party. Junto al video, el coreógrafo escribió: “¡Disfrutando cada fiesta de Alaïa con un baile!”.

“Eso se llama padres maduros”, “Hermosa relación hay entre todos”, “Que tremendo ejemplo para Alaïa”, “Se ven bellos como familia”, fueron solo algunos de los comentarios que los seguidores de la familia dejaron debajo del post del bailarín y la presentadora.

Además de compartir el baile con su hija, la expareja publicó en sus redes sociales varias imágenes de la celebración. Alaïa, de ocho años, hizo su primera comunión en la Iglesia St. Louis, mientras que la recepción de la fiesta se llevó a cabo en el Hotel Biltmore en Coral Gables.

Madre e hija lucieron vestidos de la marca española Marita Real, de Mar Seogvia. El vestido de Alaïa era blanco y estaba formado por finos encajes y telas. Además de esto, llevó un velo y un juego de perlas con aretes, collar y una pulsera, las cuales fueron un obsequio muy especial por parte de su abuela paterna, la madre de Toni. En cuanto a ‘Ada’, ella lució un vestido rosa empolvado con una gran falda y en la parte superior, un fino bordado y mangas semitransparentes.

Alaïa llevó el pelo en un semi recogido con unas ondas ligeramente marcadas, mientras que su mamá llevó el pelo en un recogido bajo y maquillaje discreto. Al igual que Alaïa, ‘La Chaparrita de Oro’ lució unas perlas, luciendo preciosa. Para ir acorde a la ocasión, Toni lució un traje de la misma tonalidad del vestido de ‘Ada’, así que ambos iban coordinados.

Padre orgulloso y agradecido con Adamari

Toni le dedicó unas emotivas palabras a su hija, expresándole lo orgulloso que estaba de ella al dar este gran paso en su vida. En su mensaje, también le agradeció a ‘Ada’ por el buen equipo que hacen al criar juntos a su hija. “Mi princesa hoy hiciste tu primera comunión, un día único y especial lleno de momentos inolvidables”.

“Mis ojos se llenaron de lágrimas al verte con tu luz, no puedo describir mis sentimientos cuando te vi en la iglesia, estabas radiante, me sentí orgulloso, lleno de amor y exploté una vez más por ti… Se que fue un día largo, lleno de mucha responsabilidad y cargados de emociones, pero como siempre, nos has demostrado tu esencia y tu enseñanza, gracias por ser tan especial, llena de amor, alegría y paz en tu interior. Te amo hija, y papi siempre estará aquí para ti”.

“Gracias @adamarilopez por darme el mayor regalo de mi vida y por el buen trabajo que a diario hacemos con ella y el resultado esta ahí, tenemos la hija perfecta!”.