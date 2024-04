La contundente respuesta de Adamari López a quienes critican su soltería

Desde su separación de Toni Costa hace casi tres años, Adamari López ha permanecido soltera, enfocándose en diferentes proyectos y, sobre todo, en la maternidad. La conductora ha confesado tener cierto temor a presentarle un novio a su hija Alaïa, o salir con alguien y que no funcione. ‘La Chaparrita de Oro’ ha hablado a corazón abierto sobre este tema, y también lo ha hecho de una forma más cómica. Recientemente compartió un video con el que dejó entrever su opinión ante las críticas y comentarios incómodos sobre su soltería.

©@adamarilopez



Adamari está feliz y soltera desed hace unos años.

“Respuesta ideal para cuando te hacen preguntas indiscretas”, escribió Adamari en su cuenta de Instagram al compartir un divertido video en el que se le veía haciendo lip sync como toda una experta con un audio de una mujer que, aparentemente, habla sobre relaciones sentimentales, específicamente sobre las razones por las que no tiene pareja.

“Primero, porque no quiero; segundo, porque no tengo tiempo; tercero, porque no he conocido el indicado”, explica. “Pero, una pregunta: ¿Te molesta?”, agrega. Si bien estas palabras no salieron directamente de la conductora, no sería no extrañar que se haya sentido identificada hasta cierto punto con ellas como para retomarlas y grabar un video.

No es la primera vez que la primera vez que la presentadora boricua usa uno de estos audios para referirse, de manera simpática, a su estatus sentimental. Hace tiempo compartió otro videoclip en el que bromeó sobre la ‘remota’ posibilidad de enamorarse de nuevo. “Llegué a la conclusión que estoy más cerca de conocer a un extraterrestre que el amor de mi vida”, se oía en el video ambientado con la voz de la creadora de contenido Leisla Nahir.

¿Qué ha dicho sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor?

Hace unos meses, Adamari contó en entrevista con HOLA! AMÉRICAS que le han presentado prospectos y que ha tenido algunas citas, pero que hasta ahora nada ha ido más allá. “He salido, pero no se ha dado nada más concreto. Me han presentado (galanes) y he salido, me lo he pasado muy bien, pero no”, compartió. “Yo soy muy cuidadosa también en a quién le puedo presentar a mi hija. Tengo una niña, no estoy para salir con alguien solo porque sí”, dijo, refiriéndose a su amada Alaïa.

©@adamarilopez



Para Adamari su prioridad es su hija.

“No tengo ni la necesidad, ni la urgencia, ni el deseo de que sea así. Lo que quiero es una relación estable con una persona que valga la pena”, aseguró la conductora. “Y no estoy buscando tampoco, realmente desearía que si llegara alguien fuera un hombre con todas las letras, que quisiera compartir conmigo la vida, pero que tenga sus propias metas, que tenga valores, que tenga principios, y que quiera una estabilidad con la pareja, que quiera compartir conmigo”, explicó.