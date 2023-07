Adamari López tiene miedo de encontrar un novio y tener que presentarlo con su hija

Stephanie Himonidis tuvo una invitada muy especial en su programa de radio El show de Chiquibaby. La locutora contó con la participación de su buena amiga Adamari López. En el programa, que también está en formato de podcast, ambas hablaron de diversos temas y cómo era de esperarse salió a relucir el tema del amor. En confianza con su comadre, ‘Ada’ reveló qué era lo que buscaba en su pareja ideal y si llegaría a presentar a su galán con su hija, Alaïa, de ocho años. Recordemos que ‘La Chaparrita de Oro’ no ha vuelto a estar involucrada con nadie más desde su separación con Toni Costa, mientras que el bailarín tiene una relación con la modelo Evelyn Beltrán.

©@adamarilopez



Adamari López teme encontrar el amor por desilusionar a su hija

Con el paso de los años, Adamari ha adquirido experiencia y sabiduría, identificando a la perfección las tres cosas que busca en un hombre, ahora que tiene 52 años. “(Que sea) Fiel, maduro y con plata. No quiero decir necesariamente que me mantengan, que tenga su plata pero que yo no tenga que mantener tampoco”, dijo la conductora.

Sobre la idea de darse una oportunidad en el amor, Adamari confesó que le da mucho miedo estar con una nueva pareja, pues esto implicaría presentarlo con Alaïa, algo que aú no se atreve a hacer. “Estoy tranquila, estoy feliz conmigo misma y, te digo, me da mucho miedo presentarle como a alguien a Alaïa, o salir con alguien y que después como que no funcione”, agregó.

¿Y qué hay sobre las aplicaciones para conocer personas y tener citas? Adamari López dejó claro que no hay apuro en encontrar a su otra mitad. “No tengo la necesidad (de usar esas plataformas para encontrar pareja), no tengo prisa. De momento me gusta mi vida independiente, tengo las manos llenas con un montón de cosas y presentarle a mi hija a alguien me hace pensar en… No quisiera, como que no me encantaría”, confesó.

Curiosamente Alaïa ya conoce a la actual pareja de Toni Costa, la modelo Evelyn Beltrán. El encuentro cara a cara se dio en el marco de las celebraciones por el Día del Padre. Ambas festejaron a Toni con un picnic en la playa en Miami. Esto se da a un año y nueve meses de que el coreógrafo haya empezado su relación con Evelyn, quien también tiene un hijo de una relación anterior.

©@rusticmagicevents



Evelyn Beltrán, la novia de Toni, ya conoce a Alaïa

