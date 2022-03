Luis Fonsi junto a Águeda López, Dua Lipa estrena canción y Ozuna nos pone a bailar este Viernes de Música Nueva

Villano Antillano - Veo Veo

Veo, Veo es una canción irreverente, desafiante, rebelde y sin tapujos, tal y como lo es su intérprete Villano Antillano. La artista, quien se identifica como transfemme, es la verdadera dueña del “flow” y del chanteo. Sus canciones van más allá del Trap y del género urbano, son líricas reveladoras que cuentan la belleza y también el horror de crecer como una persona Queer en El Caribe.

Leslie Grace - Un Buen Día

La letra, como lo dice el nombre, habla de tener un buen día en lo cotidiano y lo sentimental: “Es un buen día para enamorarme, ver esos ojos obra de arte, si tú me miras nada está mal, parece mentira, pero es verdad”, explica la cantante. El video es protagonizado por una emprendedora estudiante de raíces humildes que vence sus miedos y supera todos los obstáculos que se le presenten. ¡Cualquier similitud a la exitosa trayectoria de Leslie Grace no es coincidencia!

Sofía Valdés - I Hate the Beatles

Al hablar sobre la canción, Sofía dice: “Mirando hacia atrás, The Beatles han sido increíblemente fundamentales en mi vida y en la de mis seres queridos. La música marca una época en la vida de las personas y cuando me tomo un tiempo para reflexionar en que la presencia constante siempre son The Beatles, pero también, esos tiempos han cambiado y ya no están. Entonces, de alguna manera, I Hate The Beatles es una canción de amor al pasado, y una forma de detener el tiempo y pensar en los días pasados y compartir una parte de mi vida e historia familiar con todos ustedes”.