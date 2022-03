Greeicy preocupa a sus fans por una caída en el escenario

En muy pocas semanas, Greeicy Rendón y Mike Bahía recibirán a su bebé, un pequeñito que desde ya es uno de los más esperados en el mundo de la música latina. La pareja no sólo está dichosa por convertirse en padres, sino que comparten esa alegría con sus fans, y qué mejor manera que con el Amantes Tour 2022: Att, Amor que hace unos días los llevó a Cali, Colombia. Fue ahí en donde los fans de la cantante se preocuparon por ella luego de una caída al momento de subir al escenario.

“Yo creo que está de moda caerse en el escenario, ¡me caí ahora!”, confirmó ya con micrófono en mano, frente a Mike y al público que tanto la esperaba. EL futuro papá no vio lo que le sucedió, aunque algunas personas de la audiencia fueron testigo del susto que se llevó. A pesar de todo, se encuentra bien y relató los hechos con humor.

“Tremendo totazo me di allá“, agregó al señalar el punto exacto del accidente. ”Pero espérate, te digo una cosa, ¡Dios! es que Dios es precioso, está arriba, abajo, adelante, atrás, cuidándome“, continuó agradecida de que no pasara a más el incidente.

Y para calmar un poco los nervios, agregó sonriente: “Yo entré a cambiarme: Dios mío ¿qué acaba de pesar?; no entendés cómo mi cuerpo reaccionó… no pasó nada, pero me caí. Los de adelante me vieron ¿sí o no?, estamos en la moda, la moda es caerse, entonces nos caemos”.

Una linda familia a punto de crecer

Greeicy y Mike pronto tendrán en casa a un nuevo integrante que llega para alegrar sus vidas aún más. El bebé se suma a una familia llena de amor compuesta también por las mascotas de los cantantes. La pareja no paró de darnos sorpresas a finales del año pasado, primero con la sorpresiva propuesta de matrimonio que Mike hizo sobre el escenario con Alejandro Sanz como cómplice.

Loading the player...

La segunda fue en diciembre, con el tema Atte: Amor, en el que los dos anunciaron de la manera más tierna la dulce espera. Un embarazo que ya se encuentra en las semanas finales, gran noticia, pues al igual que los seguidores de los dos, ¡ya no podemos esperar para conocer a su bebé!

