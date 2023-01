Adamari López confiesa que Toni Costa la hirió con sus declaraciones

Su separación fue bastante mediática, algo que ambos han querido llevar con respeto. Su relación actual también es cordial, un acuerdo al que llegaron por el bien de su hija, quien siempre crecerá con el amor incondicional de su papá y su mamá.

El recuerdo de Luis Fonsi

La relación con Toni Costa no fue lo único que recordó Adamari en su estadía en La Casa de los Famosos. En una charla reveladora, habló de su ex, Luis Fonsi, y la importancia que tuvo en su vida. “Yo no dije nada que pudiera dañar a nadie. Yo hablé de mi experiencia personal, en donde me callé un montón de cosas. Fonsi me ayudó a superar la etapa más dura, personal, la física que tuve en lo que fue tener cáncer. Eso me ayudó, pero también me ocasionó un dolor muy grande”, contó sobre el libro Viviendo, en donde relató parte de su separación.