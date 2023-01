Dentro de ‘La Casa de los Famosos 3’: entrevista a Héctor Sandarti y Jimena Gállego, recorrido a la casa, curiosidades y más

Si lo tuyo son los reality shows seguro estás a la espera de La Casa de los Famosos 3, la exitosa producción de Telemundo, que el próximo 17 de enero en punto de las 7PM/ 6C arrancará su nueva temporada. En esta edición habrá grandes sorpresas, pues además de los famosos que veremos 24/7 también habrá dos personas del público; es decir en esta temporada serán 19 participantes; 17 famosos y 2 fans. Desde el día uno seguro habrá intrigas y dramas, pero lo que es cierto es que nadie será ajeno a lo que suceda en la casa más polémica de la tv y las redes sociales. En entrevista con ¡HOLA! Américas, Héctor Sandarti y Jimena Gállego nos revelaron su emoción por la temporada que está a nada de comenzar.

©Mónica Tirado/ ¡HOLA! Américas



Héctor Sandarti y Jimena Gállego

Poco a poco se van revelando los nombres de los participantes. Aylin Mujica, Arturo Carmona, Paty Navidad, La Materialista, Osmel Sousa, Juan Rivera, Dania Méndez, Osmariel Villalobos y Rey Grupero son de los confirmados y ante la pregunta de quiénes podrían crear conflictos, Jimena respondió: “Juan Rivera”, a lo que Héctor la secundó. “Paty Navidad tiene una personalidad fuerte con ideas muy arraigadas que también puede que cause conflicto”, agregó Sandarti. El presentador también mencionó a Osmel Sousa, ‘El Zar de la Belleza’. “Tiene una personalidad regia, con un potencial ilimitado. Y como él dijo también en muchas entrevistas, no se va a dejar de nadie y agárrense quién pueda”.

Con las redes sociales de por medio, a los hosts del show también les han llovido las críticas y hasta el público les reclama la salida de sus participantes favoritos. Sobre los llamados haters, los presentadores dieron su punto de vista. “Creemos que este es el show que más haters y lovers genera”, dijo Sandarti entre risas con Jimena. “La gente se clava tanto y se meten tanto, y de repente nos odian, nos aman o nos regañan, cosa que nosotros agradecemos y amamos que lo hagan. Por favor quéjense y participen que de eso se trata este show”, expresó. “We love you haters! (¡Los amamos haters!)”, dijo Jimena a nuestras cámaras.

©Mónica Tirado/ ¡HOLA! Américas



La Casa de los Famosos 3

Recordemos que Sandarti participó en un reality similar en 2004... ¿Lo volvería a hacer?, le preguntamos. “¡No hay manera!”, dijo Sandarti muy seguro a ¡HOLA! Américas. Por su parte, Jimena no descartó la idea de participar en un formato como este. “A mí sí me gustaría vivir la experiencia. No sé si a mi marido le guste tanto la idea, pero a mí me parece fascinante”.

Sobre las dos personas que son parte del público, ajenos al mundo del espectáculo, Héctor y Jimena dieron sus puntos de vista. “Yo les diría que traten de ubicar sus fortalezas. Sí efectivamente entran en desventaja porque a los famosos la gente ya los conoce y entre ellos, las celebridades algunos ya se conocen, así que es muy probable que los no famosos sean los más vulnerables. Puede pasar que, sean nominados entre sus compañeros famosos y lo otro, es que el público, los rechace y no voten por ellos”, dijo Héctor. “Tienen ellos una semana para mostrar su personalidad y lo que realmente ellos creen que los identifica para lograr colarse una semana más”,