Osmel Sousa nos cuenta que va decidido a poner orden en ‘La Casa de los Famosos 3’

¿Piensas hacer cambios de look en alguno de los participantes?

“Si se da la posibilidad, sí. A mí me encanta hacer cambios de look, sobre todo a las mujeres. Si hay algo que no me parece bien, se los digo. Y si hay que corregir alguna cosa, que lo hagan. Siempre favoreciendo a la mujer, que es lo que he hecho toda la vida.

Quizá a los hombres también, porque he sugerido cosas en concursos de hombres (como Mister Venezuela) que han resultado buenas para cada uno. Muchos de ellos son hoy actores, locutores. Todos en el mundo del cine y la televisión.

Y ni contar lo de las niñas. Las candidatas a Miss Venezuela, que hoy en día hay de todo. Mujeres que fueron reinas. Tuve hasta reinas que casi llega a ser presidenta, porque estaba de primera en las encuestas. Al final no lo logró, pero tuvo cargos gubernamentales. Fue alcaldesa, senadora. También he tenido actrices que se destacan en la TV y el cine. Les aconsejo el cambio de look, del color de pelo, de maquillarse...

Quizá me entretengo un poco haciendo ese trabajo dentro de la casa.

De las mujeres que ya están confirmadas, no las conozco; pero las he visto en foto y vi que las puedo aconsejar muy bien. Yo creo que van a aceptar muy bien lo que les voy a decir porque es favorable para un cambio muy positivo”.