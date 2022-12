Adamari López sobre su relación con Toni Costa: ‘No era saludable para mí’

“Alaïa ha demostrado mucha madurez, hemos utilizado mucho el llevarla a psicólogos, platicar, hablarle con la verdad dentro de medida que su edad lo permita y lo que pueda entender, pero yo no lo miento a mi hija”, comentó. “Hoy día no sabe la razón exacta, pero que si el día de mañana ella la quiere saber que ella me pregunte, yo se lo voy a decir”, aseguró.

©@adamarilopez



Alaïa ha contado con ayuda profesional durante este proceso

Su bache de salud hace cuatro años

Otro de los temas sobre los que se abrió Adamari en su charla con Lourdes fue el de su hospitalización en 2018, luego de haberse contagiado de influenza. “Un 20 de octubre yo entré al hospital sintiéndome muy mal, no sabía qué lo que tenía, pero me faltaba el aire, sentía que no que no podía respirar y terminé con un cuadro de influenza, en un coma inducido”, contó la conductora. “Puede verme muerto en esa cama de hospital”, agregó, explicando que mucho de lo que sabe de aquellos días fue por lo que le han platicado quienes la acompañaron.

La puertorriqueña contó que en medio de esa situación encontró fuerzas en su hija Alaïa, quien estuvo bajo los cuidados de su padre. “(Toni) también estuvo ahí, tratando de estar al pendiente en su momento de mí, pero también de la niña”, explicó.

“Ella no me venía a ver bajo esas condiciones, solamente una vez me vino a ver cuando ya había salido del coma y tenía fuera casi todos los tenía puesto solo me quedaba la sonda naso gástrica”, recordó.