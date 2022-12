Entre lágrimas, Penélope Menchaca, habla sobre la pérdida de su nieto: ‘He pasado los peores meses de mi vida’

Penélope Menchaca ha arrancado una nueva faceta en su trayectoria profesional como presentadora de Hoy Día, pero en medio de este logro, la conductora tiene un gran dolor en el corazón, el cual difícilmente podrá superar algún día. Ante las cámaras del matutino de Telemundo, Menchaca habló del fallecimiento de su nietecito, el pequeño Carlo, quien murió a causa de una enfermedad cardíaca congénita. Con lágrimas y la voz entrecortada, la conductora de televisión habló de ese momento que tanto les ha afectado a ella y los suyos.

©@hoydia



Lourdes Stephen y Adamari López consolaron a Penélope Menchaca ante su pena

Su hija Yania le envió un mensaje de apoyo para su nuevo trabajo y en este, le recordó que tenía a su “estrella al lado de la luna”. Adamari López y Lourdes Stephen le preguntaron acerca de esto, y de inmediato la sonrisa de Penélope se tranformó en un llanto desgarrador. “Quiero decirles que la verdad, es que esto no lo había hablado. He pasado los peores meses de mi vida, los peores que no se los deseo a nadie”, dijo con la voz entrecortada. “Mi hija tiene una niña que se llama Olivia, que es mi nieta, que tiene dos años. En diciembre, nació mi nieto Carlo, pero nació con un problema muy fuerte en el corazón”.

“Fueron nueve meses en los que era una montaña rusa de emociones; de repente estaba muy bien, luego muy mal y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió”. Menchaca, de 54 años, continuó hablando sobre esta dolorosa pérdida. “Ese chiquito siempre estaba sonriendo, no importa que se la pasó en el hospital, no importaba nada”. Para la presentadora compartió que sufrió por perder a su nieto, pero también por ver a su hija devastada por la muerte del bebé.

“La parte más complicada de todo, y no quiero decir que yo sufrí más que mi hija, simplemente que es diferente. Sufro como abuela porque obviamente perder a mi nieto, pero el ver a tu hija, el ver a tu hija que las piernas no la detienen, que no hay un dolor más grande... Todavía mi cerebro no lo entiende”.

Sus compañeras, Lourdes Stephen y Adamari López la acompañaron mientras relataba al público del show cómo se dio ese complicado momento familiar, al mismo tiempo que la consolaban con palabras de aliento y cálidos abrazos.

Menchaca,a quien hemos visto en otros shows como 12 Corazones, se mantuvo hermética sobre esta situación tan delicada por la que pasó su familia. Sin embargo, en julio pasado reveló que su hija, quien vive en Italia, estaba atravesando por un momento muy duro. Sin entrar en detalles, la conductora indicó que lo único que les daba fuerzas, a ella y su hija, para seguir adelante era hablar todos los días y comentar el programa de El Poder del Amor, en el que ella estaba conduciendo en ese momento.