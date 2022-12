El bailarín de origen ucraniano, que hizo pareja con Kirstie en la temporada 12 del reality Dancing with the Stars, le dedicó un extenso y emotivo mensaje a la actriz. “Quiero decirte que te quiero mucho y te deseo el más tranquilo descanso. Fuiste una de las personas más especiales que he conocido y uno de los momentos más brillantes de mi vida personal y profesional. Parte de nuestra relación está muy documentada”, escribió Maksim.

“Mientras escribo esto, los recuerdos de nuestro tiempo juntos se me vienen a la cabeza, recuerdo lo absolutamente salvaje que eras y empiezo a llorar... Pensé que estarías aquí para siempre... Gracias por todo. Te amo”.