El desgarrador mensaje de la hija de Jason David Frank, el Power Ranger verde: ‘Estoy tan rota, te extraño’

El pasado 20 de noviembre se dio a conocer el sensible y repentino fallecimiento de Jason David Frank, famoso por interpretar a Tommy Oliver, el Power Ranger verde en la famosa franquicia televisiva. Poco después se revelaron los detalles sobre esta lamentable noticia, y se supo que el actor de 49 años se había quitado la vida. Esta pérdida ha conmocionado a los fans de la serie, pero sobre todo a su familia. Jenna, la hija menor del intérprete, ha roto el silencio por medio de un desgarrador mensaje dedicado a su padre.

©GettyImages



Jason David Frank, famoso por interpretar a Tommy Oliver, el Power Ranger verde

“Querido papá. Nunca pensé que vería este día... Especialmente no tan pronto”, escribió la joven de 18 años en las primeras líneas de su publicación en Instagram, la cual acompañó de varias fotos junto a su padre, cuya cuenta etiquetó. “Eres más que mi papá, eres mi mejor amigo”, agregó la hija del actor, quien actualmente reside en Houston, Texas.

©@jennarfrank



La joven se mostró conmocionada por el fallecimiento de su padre

“Hicimos todo juntos, literalmente. Viajamos por el mundo, reímos juntos, lloramos juntos”, continuó Jenna, quien se graduó de la high school a finales de mayo pasado. “Estoy tan, tan rota... Te extraño, te extraño, te extraño. No puedo comer, no puedo dormir, solo te quiero aquí”, confesó. “Te amo más de lo que podría describir. Eres la luz de mi mundo. Me has enseñado tantas cosas”, expresó.

©@jdfffn



los dos eran muy unidos

“Has tocado y sanado a tanta gente. El mundo entero te ama. Ver el impacto que tuviste en el mundo me hace la persona más feliz del mundo. Ahora eres mi ángel guardián más grande. Te amamos hasta que nos volvamos a encontrar”, finalizó su mensaje. Las redes sociales de la joven y su papá evidencian lo cercanos que eran, de hecho, en muchas ocasiones ella lo acompañaba en eventos relacionados a su trabajo.

Jason, quien además de actor era experto en artes marciales, era padre también de Skye, Hunter y Jacob, fruto de su matrimonio con Shawna Frank, con quien estuvo entre 1994 y 2001. Jenna es hija de Tammie, con quien el intérprete se casó en 2003, y de quien se especuló estaba en proceso de divorcio. Sin embargo, tras su fallecimiento, ella reveló que habían decidio darse otra oportunidad.