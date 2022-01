Fallece Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019, tras precipitarse desde un rascacielos en Manhattan

Cheslie Kryst, la que fuera coronada como Miss Estados Unidos en 2019, ha fallecido al precipitarse desde un lujoso edificio de la zona centro de Manhattan, según ha informado la policia neoyorquina. El cuerpo sin vida de Kryst fue encontrado alrededor de las siete de la mañana en el Edificio Orion de la calle 42, un lujoso rascacielos de 60 pisos cerca de Times Square donde ella residía. Kryst vivía en el noveno piso del edificio y fue vista por última vez en una terraza del piso 29, según han señalado diversas fuentes.

Según publica The New York Post, la reina de la belleza, de 30 años, decidió acabar con su vida y dejó una nota de despedida en la que cedía todas sus pertenencias a su madre. La familia de la fallecida ha pedido intimidad en estos momentos tan duros. “Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie", expresó su familia en un comunicado. "Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Se preocupaba, amaba, reía y brillaba". "Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de Extra", señalaron en su declaración. "Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su impacto perdurará".

El mismo día de su fallecimiento la exganadora de Miss Estados Unidos publicó un bello primer plano junto a unas palabras que ahora cobran sentido: "Que este día te traiga descanso y paz". Cheslie Kryst era una abogada que luchaba por la justicia social y por reformar el sistema juicial de Estados Unidos. Recibió tres títulos de dos universidades. Obtuvo su licenciatura en derecho y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Wake Forest y completó sus estudios universitarios en la Universidad de Carolina del Sur. También era la fundadora del blog de moda White Collar Glam y trabajó como corresponsal del sitio de noticias de entretenimiento ExtraTV.

Sus compañeros de trabajo en el programa Extra TV han manifestado sentirse devastados ante su pérdida y emitieron un comunicado para mostrar sus condolencias a sus seres queridos. "Nuestros corazones están rotos. Cheslie no solo era una parte vital de nuestro programa, sino que era una parte muy querida de nuestra familia Extra".

Hace más de dos años Kyrst se pronunció por el Día Mundial de la Salud Mental y ofreció consejos sobre cómo lidiar con el estrés. "Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental", dijo. “Y lo más importante que hice fue hablar con un terapeuta. Es muy fácil hablar con ella. Ella me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si tengo un mes ocupado por delante. Cuando no estoy hablando con ella, paso tiempo al final de cada día para simplemente relajarme”, agregó Kryst. "Desconecto, apago el teléfono, no contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas". En 2020, volvió a hablar del tema en una entrevista con The Hilltop. "Hay tres cosas que estoy haciendo con respecto al cuidado personal”, manifestó Kryst. "Nº1 trato de establecer un horario regular para que mi alarma suene todos los días a las 6:45. Sé que me estoy levantando y estoy comenzando mi día. Dos, trato de establecer límites muy claros, así que aunque estoy en casa y tengo mi ordenador, y mi teléfono conmigo, termino de responder correos electrónicos a las 6 en punto, no respondo a más mensajes. Se acabó". Y en tercer lugar "sigo un programa de ejercicios regularmente que mantiene mi cuerpo sano y mi mente alerta".

