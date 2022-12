Dayanara Torres, orgullosa de Francisca por su decisión más personal con sus rizos

“Cómo dije ayer, no es un cambio de look, fue una reconciliación con mi pasado, abrazar mis cicatrices para seguir adelante, más segura y confiada. ¡Que cada uno haga lo que quiera con su cabello! ¡Que se ponga pelucas, extensiones, lo que le haga feliz! ¡Pero Mi sueño sería que NO lo hagan por complacer a una sociedad que llama ‘malo’, ‘feo’ su cabello! O por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro. ¡¡¡Dios hace todo perfecto!!! ¡Hagan lo que quieran sabiendo que nuestra esencia es nuestra mejor versión! Nuestra esencia es nuestro súper poder ⭐️✨”, agregó.

