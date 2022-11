Dayanara Torres aún conserva el vestido de novia de su boda con Marc Anthony

Para Dayanara Torres, el día de su boda fue de lo más especial. Feliz, sonriente y llena de ilusiones, llegó al altar de la mano de Marc Anthony en 2002, y lo hizo con un hermoso vestido blanco que, recién reveló, aún conserva en excelentes condiciones. La ex Miss Universo 1993, lo explicó todo en El Gordo y la Flaca, en donde estuvo como conductora invitada junto a Raúl de Molina, quien tuvo mucha curiosidad sobre el tema. Orgullosa de la prenda, Dayanara no sólo explicó cómo se encuentra en su casa, sino lo que desearía que suceda con él en el futuro.

Dos décadas atrás, Dayanara estaba lista para dar el “sí, acepto”, y a diferencia de muchas novias que hacen hasta tres cambios durante la fiesta, ella sólo usó vestido en su gran día. “Me lo hizo Reem Acra. Era hermoso. El velo era una cantidad de pies y pies y pies”, recordó sobre el diseño en color perla y con hombros descubiertos. La sencillez marcó la elegancia de la pieza que en la parte del escote destacaba por un decorado de diamantes, mismos que hacían juego con su collar y la tiara que usó junto al velo.

“Lo tengo guardado herméticamente, no se puede ni tocar”, reveló Dayanara, quien tiene gran cuidado con él. “Si lo vas a tocar te tienes que poner guantes para que los aceites no lo dañen”, aseguró ante la sorpresa del staff del foro de Univision.

Con mucha curiosidad sobre el tema, Raúl le preguntó que si se volvería a casar llevaría el mismo vestido. Una duda que desató la risa de la puertorriqueña, para después explicar que tendría que ser un traje diferente.

“No, eso lo guardas por memorias o por una niña. Mi sobrina”, dijo con la ilusión de que su sobrina, Andrea, a quien de cariño llama “Colors” y segura que es la hija que nunca tuvo. Dayanara tampoco descarta que si no es ella, quizá alguna de las novias de sus hijos puedan lucir ese vestido en el día de su boda. “¡El vestido es hermoso!”, expresó con una gran sonrisa.

Raúl no sólo acabó con su curiosidad, sino que quedó mucho más tranquilo al saber que su esposa no estaba guardando el vestido de su propia boda por si se llegaba a casar otra vez. “Me lo imaginé pero no sabía”, dijo entre risas.

La corona que Dayanara pudo haber botado

Así como conserva el vestido, Dayanara tiene un lugar en su closet para los accesorios que usó el día de la boda. Sin embargo, a petición de su gran amigo, Jomari Goyso, pudo haber tirado la corona de brillantes que lució con el velo aquel día. Hace unos años, el experto en belleza llegó a la casa de la ex Miss Universo y encontró la pieza, preguntado si era la que llevó el día que se casó con Marc. Dayanara contestó que sí y él expresó: “OK, empecemos a sacar esto de aquí”. Dayanara, sin darle mucha importancia a los recuerdos agregó: “¡Sácalo!”.