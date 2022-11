Novio de Dayanara Torres revela su curioso encuentro con Marc Anthony

Aunque el matrimonio de Dayanara Torres y Marc Anthony haya terminado en 2004, siempre estarán unidos por sus hijos, Cristian, de 21 años, y Ryan, de 19. Curiosamente, ese no es el único vínculo que une a la expareja, pues se ha dado a conocer que el novio de la reina de belleza, Marcelo Gama, trabaja ‘codo a codo’ con Marc Anthony. El galán de la puertorriqueña es director y productor de grandes eventos, como la pasada entrega de los Latin GRAMMY. Fue en esa premiación donde Gama colaboró con el exesposo de su pareja e hicieron de la 33a. entrega una noche memorable.

©@dayanarapr



Dayanara Torres y su novio Marcelo tienen más de un año juntos

Dejando de lado el hecho de que los dos tienen una historia con Dayanara Torres, Gama y Marc Anthony coordinaron todo para que la premiación fuera un éxito; de hecho el salsero fue uno de los artistas que brilló en el escenario con la intepretación de su tema Mala.

El propio Marcelo compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con Marc Anthony durante los ensayos en los días previos a los Latin GRAMMY, los cuales se llevaron a cabo en la Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Arena en Las Vegas.

Esta no es la primera vez que Marc coincide con Marcelo Gama en un escenario, ya que el productor estuvo a cargo del opening de los Latin GRAMMY en 2019 en el que el salsero compartió los micrófonos con Bad Bunny y Will Smith. Quizá no son cercanos ni los mejores amigos o colegas, pero algo es seguro, Marc tiene en su radar al productor y actual pareja de su primera exesposa.